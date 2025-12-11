C4 : Strasbourg s’impose à Aberdeen et se qualifie pour les 8es

Deuxième du classement de la Ligue Conférence au coup d’envoi, à égalité de points avec les Turcs de Samsunspor, Strasbourg avait l’occasion de conforter sa place dans le top 8 lors de son déplacement en Écosse. Opposé à Aberdeen, 33e du classement, les Alsaciens partaient favoris même s’ils restent sur une mauvaise dynamique (2 défaites lors de leurs 2 derniers matches). À noter que pour cette rencontre, Liam Rosenior alignait une équipe remaniée avec huit changements par rapport au onze qui a battu Crystal Palace la journée précédente.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Strasbourg 13 5 +4 4 1 0 8 4 33 Aberdeen 2 5 -8 0 2 3 3 11

Dans ce match assez ouvert, les visiteurs se sont fait une frayeur en encaissant un but de Knoester au quart d’heure de jeu. Heureusement pour les Strasbourgeois, le but a été annulé par la VAR pour une faute de main. Un coup de pouce dont a profité Godo, bien lancé en profondeur par Amo-Ameyaw, pour ouvrir le score vingt minutes plus tard (0-1, 35e). Au retour des vestiaires, Godo aurait pu s’offrir un doublé sans une intervention miraculeuse de Mitov (53e). Les joueurs de Rosenior ont raté une autre balle de break après le penalty raté de Doukouré (71e), mais ont tout de même assuré l’essentiel en conservant leur but d’avance. Samsunspor ayant été battu plus tôt dans la soirée par l’AEK Athènes (1-2), Strasbourg passe donc en tête du classement de la C4 après sa victoire en Écosse (1-0) et se qualifie directement pour les huitièmes de finale.