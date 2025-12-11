Menu Rechercher
17'
UEFA Europa Conference League 2025/2026 5e journée
Aberdeen
Strasbourg
Diffusé sur CANAL+ FOOT
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Classement live 1 Strasbourg 11 33 Aberdeen 3
Possession 62% Strasbourg Aberdeen
Tirs 3 2 0 1 1 1
Compositions Aberdeen 3-4-2-1 Strasbourg 4-3-2-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Fautes subies
#1 Logo Strasbourg Sam Amo-Ameyaw 2

Analyse avant-match

Série en cours
N
N
D
D
D
D
D
V
D
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Maxi Oyedele Maxi Oyedele Inconnu Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Karl-Johan Johnsson Karl-Johan Johnsson Blessure à la main Félix Lemaréchal Félix Lemaréchal Blessure à la cuisse Abdoul Ouattara Abdoul Ouattara Ischio-jambiers Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure à la cuisse Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Valentín Barco Valentín Barco Maladie

Match Aberdeen - Strasbourg en direct commenté

5e journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 11 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Aberdeen et Strasbourg (UEFA Europa Conference League, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de UEFA Europa Conference League entre Aberdeen et Strasbourg. Ce match aura lieu le jeudi 11 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Aberdeen et Strasbourg.

Arbitres

Robert Schröder arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Robert Edgar Wessel arbitre assistant
Christian Gittelmann arbitre assistant
Patrick Ittrich quatrième arbitre
Timo Gerach arbitre VAR
Bastian Dankert arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Pittodrie Stadium Aberdeen
Pittodrie Stadium
  • Année de construction : 1899
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 22199
  • Affluence moyenne : 12064
  • Affluence maximum : 20528
  • % de remplissage : 54

Match en direct

Date 11 décembre 2025 21:00
Compétition UEFA Europa Conference League
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 5
Diffusion CANAL+ FOOT
Code ABE-RCSA
Zone Europe
Équipe à domicile Aberdeen
Équipe à l'extérieur Strasbourg
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Aberdeen et Strasbourg en France ?

Le match est à suivre en direct le 11 décembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Aberdeen Strasbourg en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Aberdeen et Strasbourg ?

Aberdeen : le coach J. Thelin a choisi une formation en 3-4-2-1 : D. Mitov, M. Knoester, J. Milne, N. Devlin, A. Jensen, S. Armstrong, A. Aouchiche, D. Lobban, J. Karlsson, T. Keskinen, M. Lazetić.

Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-3-2-1 : M. Penders, B. Chilwell, A. Omobamidele, L. Høgsberg, G. Doué, Rafael Luís, R. Nzingoula, M. Amougou, S. Amo-Ameyaw, M. Godo, K. Páez.

Qui arbitre le match Aberdeen Strasbourg ?

Robert Schröder est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Aberdeen Strasbourg ?

Aberdeen accueille le match au Pittodrie Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Aberdeen Strasbourg ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.

Comparer les stats du match
