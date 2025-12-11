Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Match Aberdeen - Strasbourg en direct commenté
5e journée de UEFA Europa Conference League - jeudi 11 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Aberdeen et Strasbourg (UEFA Europa Conference League, 5e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de UEFA Europa Conference League entre Aberdeen et Strasbourg. Ce match aura lieu le jeudi 11 décembre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Aberdeen et Strasbourg.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Aberdeen et Strasbourg en France ?
Le match est à suivre en direct le 11 décembre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Aberdeen Strasbourg en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Aberdeen et Strasbourg ?
Aberdeen : le coach J. Thelin a choisi une formation en 3-4-2-1 : D. Mitov, M. Knoester, J. Milne, N. Devlin, A. Jensen, S. Armstrong, A. Aouchiche, D. Lobban, J. Karlsson, T. Keskinen, M. Lazetić.
Strasbourg : de son côté, l'équipe dirigée par L. Rosenior évolue dans un système de jeu en 4-3-2-1 : M. Penders, B. Chilwell, A. Omobamidele, L. Høgsberg, G. Doué, Rafael Luís, R. Nzingoula, M. Amougou, S. Amo-Ameyaw, M. Godo, K. Páez.
- Qui arbitre le match Aberdeen Strasbourg ?
Robert Schröder est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Aberdeen Strasbourg ?
Aberdeen accueille le match au Pittodrie Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Aberdeen Strasbourg ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 décembre 2025, coup d'envoi 21:00.