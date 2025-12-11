Aberdeen - Strasbourg : les compositions sont tombées

Strasbourg peut valider sa place dans le top 24 de Ligue Conférence. Dans le cadre de la 5e journée de phase de ligue, les Alsaciens se déplacent sur la pelouse d’Aberdeen ce jeudi soir (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Un nul ou un succès leur permettrait de poursuivre l’aventure et les rapprocherait même d’un top 8, synonyme de 8e de finale.

La suite après cette publicité

Strasbourg est annoncé avec une défense à quatre puisque Hogsberg et Omobamidele seront en protection de Penders, et que Doué et Chilwell seront positionnés en tant que latéraux. Amougou, Nzingoula et Luis sont dans le cœur du jeu tandis que Godo et Amo-Ameyaw soutiennent Paez, de nouveau placé en pointe. En face, Aberdeen se présente notamment avec trio offensif composé de Keskinen, Lazetic et Karlsson, Aouchiche évoluant de son côté au milieu de terrain.

Les compositions :

Aberdeen : Mitov - Devlin, Milne, Knoester - Lobban, Aouchiche, Armstrong, Jensen - Keskinen, Lazetic, Karlsson.

La suite après cette publicité

Strasbourg : Penders - Doué, Hogsberg, Omobamidele, Chilwell - Amougou, Nzingoula, Luis - Godo, Paez, Amo-Ameyaw.