Menu Rechercher
Commenter
UEFA Europa Conference League

Aberdeen - Strasbourg : les compositions sont tombées

Par Jules Aublanc
1 min.
Kendry Paez (Strasbourg) @Maxppp
Aberdeen 0-0 Strasbourg

Strasbourg peut valider sa place dans le top 24 de Ligue Conférence. Dans le cadre de la 5e journée de phase de ligue, les Alsaciens se déplacent sur la pelouse d’Aberdeen ce jeudi soir (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Un nul ou un succès leur permettrait de poursuivre l’aventure et les rapprocherait même d’un top 8, synonyme de 8e de finale.

La suite après cette publicité

Strasbourg est annoncé avec une défense à quatre puisque Hogsberg et Omobamidele seront en protection de Penders, et que Doué et Chilwell seront positionnés en tant que latéraux. Amougou, Nzingoula et Luis sont dans le cœur du jeu tandis que Godo et Amo-Ameyaw soutiennent Paez, de nouveau placé en pointe. En face, Aberdeen se présente notamment avec trio offensif composé de Keskinen, Lazetic et Karlsson, Aouchiche évoluant de son côté au milieu de terrain.

Les compositions :

Aberdeen : Mitov - Devlin, Milne, Knoester - Lobban, Aouchiche, Armstrong, Jensen - Keskinen, Lazetic, Karlsson.

La suite après cette publicité

Strasbourg : Penders - Doué, Hogsberg, Omobamidele, Chilwell - Amougou, Nzingoula, Luis - Godo, Paez, Amo-Ameyaw.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa Conference League
Aberdeen
Strasbourg

En savoir plus sur

UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League
Aberdeen Logo Aberdeen
Strasbourg Logo Strasbourg
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier