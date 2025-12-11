Menu Rechercher
Commenter 4
Coupe Arabe

Coupe Arabe : l’Arabie saoudite élimine la Palestine

Par Valentin Feuillette
1 min.
Herve Renard @Maxppp
Palestine 1-2 Arabie Saoudite

L’Arabie saoudite a longtemps cru tenir sa qualification en prenant l’avantage peu avant l’heure de jeu. Dominateurs dans les phases de possession, les hommes d’Hervé Renard ont ouvert le score grâce à Firas Al-Buraikan, qui a transformé un penalty obtenu à la 58e minute. Portés par l’activité de Salem Al-Dawsari et le volume de jeu de Kanno, les Saoudiens semblaient avoir pris le contrôle d’un match jusque-là équilibré, même si la Palestine restait menaçante en transitions rapides. La réponse palestinienne ne s’est pas fait attendre.

La suite après cette publicité

Six minutes plus tard, Oday Dabbagh a remis les deux équipes à égalité d’une reprise précise après un service d’Ameed Sawafta (64e). Ce but a relancé totalement la rencontre, faisant basculer le momentum du côté des hommes d’Ehab Abu Jazar. La Palestine a ensuite poussé, tandis que l’Arabie saoudite a cru obtenir un nouveau penalty après une action litigieuse impliquant Ali Majrashi, mais le VAR a finalement confirmé l’absence de faute. Le suspense est resté entier jusqu’au coup de sifflet final du temps réglementaire. En prolongations, Kanno a finalement inscrit le but décisif à la 115e minute pour les hommes de Renard (2-1). L’Arabie saoudite rencontrera la Jordanie ou l’Irak en demi-finale le 15 décembre prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe Arabe
Palestine
Arabie Saoudite

En savoir plus sur

Coupe Arabe Coupe Arabe
Palestine Flag Palestine
Arabie Saoudite Flag Arabie saoudite
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier