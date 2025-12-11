Coupe Arabe : l’Arabie saoudite élimine la Palestine

L’Arabie saoudite a longtemps cru tenir sa qualification en prenant l’avantage peu avant l’heure de jeu. Dominateurs dans les phases de possession, les hommes d’Hervé Renard ont ouvert le score grâce à Firas Al-Buraikan, qui a transformé un penalty obtenu à la 58e minute. Portés par l’activité de Salem Al-Dawsari et le volume de jeu de Kanno, les Saoudiens semblaient avoir pris le contrôle d’un match jusque-là équilibré, même si la Palestine restait menaçante en transitions rapides. La réponse palestinienne ne s’est pas fait attendre.

Six minutes plus tard, Oday Dabbagh a remis les deux équipes à égalité d’une reprise précise après un service d’Ameed Sawafta (64e). Ce but a relancé totalement la rencontre, faisant basculer le momentum du côté des hommes d’Ehab Abu Jazar. La Palestine a ensuite poussé, tandis que l’Arabie saoudite a cru obtenir un nouveau penalty après une action litigieuse impliquant Ali Majrashi, mais le VAR a finalement confirmé l’absence de faute. Le suspense est resté entier jusqu’au coup de sifflet final du temps réglementaire. En prolongations, Kanno a finalement inscrit le but décisif à la 115e minute pour les hommes de Renard (2-1). L’Arabie saoudite rencontrera la Jordanie ou l’Irak en demi-finale le 15 décembre prochain.