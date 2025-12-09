Coupe Arabe : battue par la Jordanie, l’Égypte prend la porte
L’Égypte prend déjà la porte. Opposés à la Jordanie, les Pharaons se sont lourdement inclinés (0-3) lors de la 3e journée de la phase de groupe de cette Coupe Arabe. Abu Hasheesh (19e), Abu Zraiq (41e) et Olwan (90e+2, s.p) ont permis aux Jordaniens de réaliser un trois sur trois dans cette poule C et de se qualifier pour le tour éliminatoire.
Dans l’autre rencontre de ce groupe, les Émirats arabes unis l’ont emporté face au Koweït (3-1), grâce à des réalisations d’Al Ghassani (16e, 18e) et de Nicolás Giménez (66e). Al-Hajeri (59e) a tenté de relancer les siens, en vain. Au classement, la Jordanie (1ère) et les Émirats arabes unis (2e) se qualifient, tandis que l’Égypte (3e) et le Koweït (4e) sont éliminés.
