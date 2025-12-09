Menu Rechercher
Coupe Arabe : battue par la Jordanie, l’Égypte prend la porte

Par Kevin Massampu
1 min.
Stade François Coty. @Maxppp
terminé - 15:30 Égypte 0 Jordanie 3
terminé - 15:30 EAU 3 Koweït 1

L’Égypte prend déjà la porte. Opposés à la Jordanie, les Pharaons se sont lourdement inclinés (0-3) lors de la 3e journée de la phase de groupe de cette Coupe Arabe. Abu Hasheesh (19e), Abu Zraiq (41e) et Olwan (90e+2, s.p) ont permis aux Jordaniens de réaliser un trois sur trois dans cette poule C et de se qualifier pour le tour éliminatoire.

Égypte
N
N
V
D
V
Jordanie
V
V
N
D
D

Dans l’autre rencontre de ce groupe, les Émirats arabes unis l’ont emporté face au Koweït (3-1), grâce à des réalisations d’Al Ghassani (16e, 18e) et de Nicolás Giménez (66e). Al-Hajeri (59e) a tenté de relancer les siens, en vain. Au classement, la Jordanie (1ère) et les Émirats arabes unis (2e) se qualifient, tandis que l’Égypte (3e) et le Koweït (4e) sont éliminés.

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

Coupe Arabe Coupe Arabe
Égypte Flag Égypte
Jordanie Flag Jordanie
EAU Flag Émirats arabes unis
Koweït Flag Koweït
