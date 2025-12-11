Coupe Arabe : le but égalisateur de la Palestine contre l’Arabie saoudite

L’égalisation palestinienne est venue au meilleur des moments pour relancer complètement un quart de finale jusque-là dominé par l’Arabie Saoudite. À la 64e minute, Oday Dabbagh a parfaitement conclu une action rapide initiée sur le côté droit. L’attaquant, déjà très remuant depuis le début de la rencontre, a profité d’un ballon mal renvoyé par la défense saoudienne pour ajuster calmement Nawaf Al-Aqidi d’une frappe précise. Une réalisation qui a fait exploser de joie le camp palestinien et totalement rebattu les cartes dans cette affiche tendue.

Portée par ce but, la Palestine a ensuite retrouvé de l’allant, occupant plus haut le terrain et mettant sous pression une Arabie Saoudite surprise par ce retournement de situation. Le score de 1–1 n’ayant plus évolué à l’issue du temps réglementaire, les deux sélections doivent désormais se départager en prolongations, avec une place en demi-finale de la Coupe Arabe 2025 à la clé.