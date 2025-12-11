Menu Rechercher
Coupe Arabe

Coupe Arabe : le but égalisateur de la Palestine contre l’Arabie saoudite

Par Valentin Feuillette
1 min.
Drapeau de la Palestine @Maxppp
Palestine 1-2 Arabie Saoudite

L’égalisation palestinienne est venue au meilleur des moments pour relancer complètement un quart de finale jusque-là dominé par l’Arabie Saoudite. À la 64e minute, Oday Dabbagh a parfaitement conclu une action rapide initiée sur le côté droit. L’attaquant, déjà très remuant depuis le début de la rencontre, a profité d’un ballon mal renvoyé par la défense saoudienne pour ajuster calmement Nawaf Al-Aqidi d’une frappe précise. Une réalisation qui a fait exploser de joie le camp palestinien et totalement rebattu les cartes dans cette affiche tendue.

SPL 🇸🇦
⚽️ BUUUTTT ! Oday Dabbagh

Égalisation de la Palestine !

64’ | 🇵🇸 Palestine 1 - 1 Arabie saoudite 🇸🇦
SPL 🇸🇦
⚽️ BUUUTTT ! Firas Al Buraikan 🎻

Ouverture du score sur penalty dans ce quart de finale de la Coupe arabe de la FIFA !

58’ | 🇵🇸 Palestine 0 - 1 Arabie saoudite 🇸🇦
Portée par ce but, la Palestine a ensuite retrouvé de l’allant, occupant plus haut le terrain et mettant sous pression une Arabie Saoudite surprise par ce retournement de situation. Le score de 1–1 n’ayant plus évolué à l’issue du temps réglementaire, les deux sélections doivent désormais se départager en prolongations, avec une place en demi-finale de la Coupe Arabe 2025 à la clé.

Pub. le - MAJ le
Coupe Arabe
Palestine
Arabie Saoudite

Coupe Arabe
Palestine
Arabie saoudite
