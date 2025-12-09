Coupe Arabe
Coupe Arabe : le tableau final de la compétition
Alors que ce mardi les Emirats arabes Unis, la Jordanie, l’Algérie et l’Irak se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Arabe, on connaît désormais le tableau final de la compétition. Ainsi, le Maroc défiera la Syrie ce jeudi à 15h30 tandis que la Palestine croisera le fer le jour même contre l’Arabie saoudite à 18h30.
Le lendemain, la Jordanie défiera l’Irak à 15h30 et l’Algérie rencontre les Emirats arabes unis à 18h30. Les demi-finales se tiendront le lundi 15 décembre à 15h30 et 18h30. Enfin, la grande finale aura lieu le jeudi 18 décembre à 17h.
Le tableau final
Quarts de finale :
- Maroc - Syrie : jeudi 11 décembre à 15h30
- Palestine - Arabie saoudite : jeudi 11 décembre à 18h30
- Jordanie - Irak : vendredi 12 décembre à 15h30
- Algérie - Émirats arabes unis : vendredi 12 décembre à 18h30
Demi-finales
- Maroc ou Syrie - Algérie ou Émirats Arabes unis : lundi 15 décembre 15h30
- Palestine ou Arabie saoudite - Jordanie ou Irak : lundi 15 décembre 18h30
Match pour la 3e place
- Perdant A - Perdant B : jeudi 18 décembre 12h
Finale
- Vainqueur A - Vainqueur B : jeudi 18 décembre 17h
