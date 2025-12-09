Coupe Arabe : le tableau final de la compétition

Alors que ce mardi les Emirats arabes Unis, la Jordanie, l’Algérie et l’Irak se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Arabe, on connaît désormais le tableau final de la compétition. Ainsi, le Maroc défiera la Syrie ce jeudi à 15h30 tandis que la Palestine croisera le fer le jour même contre l’Arabie saoudite à 18h30.

Le lendemain, la Jordanie défiera l’Irak à 15h30 et l’Algérie rencontre les Emirats arabes unis à 18h30. Les demi-finales se tiendront le lundi 15 décembre à 15h30 et 18h30. Enfin, la grande finale aura lieu le jeudi 18 décembre à 17h.

Le tableau final

Quarts de finale :

Maroc - Syrie : jeudi 11 décembre à 15h30

Palestine - Arabie saoudite : jeudi 11 décembre à 18h30

Jordanie - Irak : vendredi 12 décembre à 15h30

Algérie - Émirats arabes unis : vendredi 12 décembre à 18h30

Demi-finales

Maroc ou Syrie - Algérie ou Émirats Arabes unis : lundi 15 décembre 15h30

Palestine ou Arabie saoudite - Jordanie ou Irak : lundi 15 décembre 18h30

Match pour la 3e place

Perdant A - Perdant B : jeudi 18 décembre 12h

Finale