L’action surréaliste du Soudan en Coupe Arabe

Par Hanif Ben Berkane
Ballons de foot
Bahreïn 3-1 Soudan

La Coupe Arabe a débuté depuis le 1er décembre au Qatar et ce mardi, les équipes terminaient officiellement la phase de groupe. Dans la poule de l’Algérie, qualifiée avec l’Irak, le Soudan et le Bahreïn s’affrontaient dans un match sans enjeu. Et les spectateurs ont été témoins d’une action surréaliste.

شاشا سبورت
علي مادان يرفض استغلال خطأ دفاع منتخب السودان ويهدر أول أهداف البحرين 🇧🇭👀

تابعوا المباراة وباقي مواجهات #كأس_العرب_على_شاشا 🏆💫

شاهد الآن مجاناً وبدون تسجيل دخول 📺
Voir sur X

Peu après le quart d’heure de jeu, le joueur soudanais Ammar Taifour, qui avait récupéré le ballon dans son camp, a complètement dévissé sa passe qui a terminé sur son gardien, contraint de réaliser une claquette réflexe. L’action aurait pu s’arrêter là. Mais le cuir est revenu sur un attaquant du Bahreïn, seul face au but vide. Mais ce dernier a complètement manqué son tir. Une action gag qui a fait le tour du globe.

