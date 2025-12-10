Les joueurs du Real Madrid montent au créneau pour Xabi Alonso

L’avenir européen du Real Madrid en Ligue des Champions n’était absolument pas menacé (5e du classement), mais la presse espagnole assurait que Xabi Alonso jouait son poste ce soir en cas de nouvelle défaite. Battu par les Cityzens (1-2), le club merengue a enchaîné une deuxième défaite consécutive au Bernabéu et tous les regards étaient forcément tournés vers l’entraîneur de la Casa Blanca. Xabi Alonso va-t-il être viré dans la soirée ? À l’issue du match, tous les joueurs du Real Madrid venus s’exprimer face aux médias ont tenu à envoyer un message très clair vis-à-vis de leur coach. À commencer par le défenseur Raul Asencio.

La suite après cette publicité

Le vestiaire derrière Alonso

« Ce match a une saveur aigre-douce, nous avons fait beaucoup de choses bien, montré une autre version, et je pense que nous méritions mieux, mais c’est celui qui marque le plus de buts qui gagne, et ce sont eux qui en ont marqué, donc il faut s’améliorer. À chaque match, nous sommes scrutés, comme toujours à Madrid, le vestiaire soutient Xabi à 100 %, nous connaissons son message dans le vestiaire, le quotidien à Valdebebas est très bon, mais c’est une situation atypique et les joueurs doivent changer d’attitude, et aujourd’hui, on a vu le changement », a-t-il déclaré, imité par Rodrygo, dont l’accolade avec son coach n’est pas passée inaperçue.

« C’est aussi un moment difficile pour lui. Les choses ne se passent pas bien. Nous devons montrer aux gens que nous soutenons notre entraîneur. Beaucoup de choses se disent. Nous avons besoin de cette unité pour aller de l’avant. » Une marque de soutien également présente chez Thibaut Courtois. « On donne tout, on a montré qu’on est 100% derrière le coach, c’est logique que ça parle. On est focus pour gagner, on s’est battu jusqu’à la dernière minute. L’état d’esprit de l’équipe est bon, mais on n’a pas gagné », a-t-il déclaré au micro de Canal+, après avoir déclaré sur Movistar+ : « nous ne voyons pas ce match comme un test, nous voulons gagner les matchs, nous avons perdu trop de points en championnat, nous soutenons l’entraîneur, nous avons bien joué et donné le maximum, cela n’a pas suffi, c’est tout. »

La suite après cette publicité

«Mon avenir ? Ce n’est pas mon problème»

Enfin, s’il a paru très agacé sur le terrain, Jude Bellingham a lui aussi pris la défense de son coach quand un journaliste lui a demandé si le groupe était toujours à fond derrière Xabi Alonso. «À 100 %. L’entraîneur a été formidable. J’ai personnellement une excellente relation avec lui et je sais que c’est aussi le cas de beaucoup d’autres joueurs. Après cette série de matchs nuls, nous avons eu de très bonnes discussions en interne et nous avons senti que nous avions tourné la page, mais les deux derniers matchs… Personne ne baisse les bras, personne ne se plaint ni ne râle. Nous acceptons la situation et continuons à nous battre», a-t-il déclaré au micro de TNT Sports.

Vous l’aurez compris, si la crise couve à Madrid, Xabi Alonso ne semble finalement pas condamné au chômage après ce revers. Ancienne légende de la Casa Blanca, Jorge Valdano assure même que l’attitude affichée par les Merengues est un bon signal. « Madrid a été supérieur à City en première période, et deux erreurs lui ont fait perdre son avantage, mais Xabi a bien géré l’équipe, il s’est battu jusqu’au bout, à la manière de Madrid, ce qui met l’entraîneur en bonne position. » AS a renchéri en indiquant qu’Alonso ne serait pas remercié ce soir. Interrogé sur son avenir, le principal intéressé a été plutôt expéditif. «Mon avenir ? Ce n’est pas mon problème, je me soucie du prochain match du Real Madrid, c’est ce qui est important.» Et sauf surprise, Xabi Alonso sera sur le banc de touche madrilène le week-end prochain à Alavés.