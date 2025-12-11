Manchester City : l’Angleterre s’enflamme pour Rayan Cherki

C’était l’une des curiosités de ce mercredi soir. Dans le choc de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, Pep Guardiola avait décidé de faire confiance à Rayan Cherki sur le front de l’attaque. L’international français était titulaire sur le couloir droit de l’attaque et devait alimenter Erling Haaland en ballons. Un gros test pour sa toute première titularisation en Ligue des champions sous le maillot de City. Encore plus à un poste qu’il ne maîtrise pas à la perfection, lui qui préfère plutôt ce rôle de numéro 10 libre.

Mais cette fois, Rayan Cherki s’est mis au niveau de l’enjeu du match d’un point de vue collectif. Techniquement toujours très à l’aise, il n’a pas tardé à s’illustrer avec des gestes techniques dont il a le secret, plaçant quelques petits ponts de temps à autre. Mais c’est surtout dans le jeu sans ballon que le Français était attendu. Dans le couloir droit avec un Vinicius Jr actif et un Rodrygo Goes qui n’hésitait pas à dézoner, Cherki devait prêter main-forte à Matheus Nunes, qui n’est pas un spécialiste du poste. Et il l’a plutôt très bien fait.

Tout le monde est sous le charme

Sans se brider offensivement, l’ancien Lyonnais a fait du bien à son coéquipier dans les tâches défensives et a surtout excellé dans la conservation du ballon dans les moments forts. « Il a offert une meilleure protection à Nunes au fil du match. Il aurait pu concrétiser davantage certaines occasions en contre-attaque », explique le Daily Mail, qui lui attribue la note de 7 dans son édition du jour. De son côté, le Manchester Evening est dithyrambique. « Manchester City a peut-être enfin trouvé son prochain Riyad Mahrez après la victoire contre le Real Madrid », titre le média anglais avant d’enchaîner.

« Cherki rivalise sans doute avec Phil Foden pour le titre de joueur dont le toucher de balle se rapproche le plus de la perfection de Mahrez. Et ce soir, il a fait preuve de cette mentalité de guerrier qui a rendu l’ailier si cher à Guardiola. Cherki a débuté par un demi-petit pont sur Toni Rüdiger avant de lober Álvaro Carreras d’un lob astucieux, à la stupéfaction des deux joueurs madrilènes. Venir dans la capitale espagnole et relever le défi est une chose, mais il est rare que les joueurs locaux soient confrontés à une telle audace de la part de leurs adversaires. Si les dribbles de Cherki ont contribué à cette impression dans un stade où l’on peut facilement se sentir submergé, il a également fait preuve d’une précision chirurgicale pour délivrer un corner millimétré sur le but égalisateur et mettre Thibaut Courtois à l’épreuve à plusieurs reprises ». Des mots forts qui illustrent l’enflammade anglaise autour de Rayan Cherki. De plus en plus aligné d’entrée par Pep Guardiola, le Français progresse petit à petit sans brûler les étapes. Et son style de jeu spectaculaire laisse des traces. Pour le plus grand bonheur des spectateurs et des fans de City, forcément.