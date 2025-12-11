OGC Nice - Braga : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la 6e journée de la Ligue Europa 2025/2026 avec un duel entre l’OGC Nice et Braga. À domicile, les Aiglons s’articulent dans un 4-3-3 avec Maxime Dupé dans les cages derrière Tiago Gouveia, Kojo Peprah Oppong, Melvin Bard et Ali Abdi. Le milieu de terrain est assuré par Tom Louchet, Salis Abdul Samed et Tanguy Ndombélé. Devant, Kevin Carlos est associé à Bernard Nguene et Isak Jansson.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Portugais s’organisent dans un 4-3-3 avec Lukáš Horníček qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Victor Gomez, Sikou Niakaté, Bright Arrey-Mbi et Leonardo Lelo. Florian Grillitsch et Jean-Baptiste Gorby composent l’entrejeu avec Vitor Carvalho en sentinelle. En pointe, Amine El Ouazzani est épaulé par Pau Victor et Ricardo Horta dans les couloirs.

Les compositions

OGC Nice : Dupé - Gouveia, Peprah Oppong, Bard, Abdi - Louchet, Abdul Samed, Ndombélé - Nguene, Carlos, Jansson

La suite après cette publicité

Braga : Hornicek - Gomez, Niakaté, Arrey-Mbi, Lelo - Grillitsch, Carvalho, Gorby - Horta, El Ouazzani, Victor