Jordan Amavi de retour à Nice

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Jordan Amavi sous le maillot de l'OGC Nice. @Maxppp

Pendant que Nice coule doucement après cinq défaites consécutives, toutes compétitions confondues, les Aiglons ont accueilli un ancien de la maison. RMC Sport nous apprend en effet que Jordan Amavi (passé par Nice entre 2010 et 2015) s’entraîne avec le groupe élite du Gym.

Âgé de 31 ans, le latéral est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Stade Brestois (15 matches, 1 but, 1 passe décisive). Amavi va même participer au match amical face à l’AS Cagnes- Le Cros (R1) organisé ce mercredi soir. Amavi viendra-t-il donner un coup de main aux hommes de Franck Haise ?

Pub. le - MAJ le
