L’OGC Nice devient la risée de toute l’Europe

Nice se fait casser. Ce vendredi matin, la presse française n’y va pas de main morte avec les Aiglons, qui ont de nouveau trébuché en Ligue Europa hier soir. On ne peut pas dire que c’est une surprise, entre le niveau de jeu affiché cette saison et les fortes tensions autour des pensionnaires de l’Allianz Riviera. Mais les Azuréens réalisent la prouesse d’être constants dans la médiocrité puisqu’ils ont subi leur sixième défaite en six journées en C3. Hier soir, c’est donc Braga qui a envoyé les troupes de Franck Haise au tapis grâce à sa victoire 1 à 0. A deux journées de la fin, les Niçois sont d’ores et déjà éliminés de la Ligue Europa, eux qui pointent à la 36e et dernière place du classement. C’est d’ailleurs le seul club à n’avoir pris aucun point dans cette compétition cette saison.

Touché mais pas coulé, Franck Haise a évoqué ce nouveau revers en conférence de presse. « On sait pourquoi elle continue (la série de défaites, ndlr), il faut faire deux mi-temps du niveau de la deuxième. On n’a pas assez de force pour tout donner. Quand on le fait en deuxième mi-temps, c’est un autre match. Il faut évidemment être capable de marquer des buts quand on a des temps forts. Perdre des matches, ça ne plaît à personne. En perdre huit, ça ne plaît à personne. Mais une fois qu’on a dit ça, on fait quoi ? Ce n’est pas ça qui me touche le plus. Ce qui me touche, c’est que je voudrais voir tout le temps mon équipe comme je l’ai vue en deuxième période.» La presse française, elle, ne veut plus voir ce Nice là. C’est le cas de Nice-Matin.

Nice se fait casser

Battu par Braga en Ligue Europa, l’OGC Nice enchaîne la pire série de défaites de toute l’histoire du club (et de France). «L’OGC Nice a été égal à lui-même ce soir du jeudi 11 décembre en enchaînant une sixième défaite dans sa campagne 2025-2026 de Ligue Europa, vaincu par Braga 1-0 à l’Allianz Riviera. Les Aiglons restent bons derniers au classement. Contrairement à leurs trois derniers matches de Ligue Europa, les Aiglons n’ont pas concédé de buts dans les cinq premières minutes. Celui de Pau Victor est arrivé à la 28e minute.» France Bleu Azur est également dépité.

«Au moins les Aiglons marquent les mémoires… À défaut de redresser la barre ou de stopper l’hémorragie, l’OGC Nice a réussi à battre trois records en une soirée pour entrer dans les livres d’histoires au niveau local et national. Chacun sa manière de marquer les esprits… Au coin du feu, dans quelques années, avec quelques cheveux blancs ou plus rien du tout sur le caillou à force de se gratter la tête devant ce projet Ineos, on se souviendra forcément de cette équipe capable de battre trois records en une soirée et de rentrer dans les livres d’histoire à sa manière : par la toute petite porte. En enchaînant face à Braga une 8e défaite de suite, une première depuis la création du club il y a 121 ans et un 18e match d’affilée sans succès en Europe, record pour une équipe française. Le tout devant la pire affluence de la courte histoire de l’Allianz Riviera : moins de 4.000 spectateurs, qui ont à peine osé siffler pour raccompagner au vestiaire des Aiglons en perdition.»

La descente aux enfers continue

«L’Equipe» est du même avis. «Le calvaire continue pour Nice, battu à domicile par Braga en Ligue Europa. Les records dont personne ne veut sont bien les seules choses que peuvent battre les Niçois en Ligue Europa, et leur terrible dynamique s’est étirée ce jeudi soir contre Braga : dans une Allianz Riviera désertée par les supporters, ils ont subi leur sixième défaite (0-1) en six journées de phase de ligue, leur huitième d’affilée toutes compétitions confondues. Et comme leur saison 2024-2025 avait déjà été catastrophique à l’échelle continentale, les voici détenteurs du record français de matches sans victoire en Coupe d’Europe, avec une série portée désormais à dix-huit rencontres. C’est très long, très pénible, et la soirée azuréenne a été encore une fois déprimante.» Le Figaro n’est pas plus emballé. «Nice au fond du trou. Nice ne compte toujours pas le moindre point en Ligue Europa. Avec une nouvelle défaite ce jeudi face à Braga (0-1), les Niçois sont bons derniers et d’ores et déjà éliminés de la compétition.»

Le Parisien a aussi achevé les Aiglons. «8 défaites consécutives, 0 point en Ligue Europa… la descente aux enfers se poursuit pour les Niçois. Le Gym a encore été battu en Ligue Europa et compte toujours zéro point dans la compétition. Si l’élimination est déjà acquise, ce n’est sans doute pas le pire qui attend les Niçois. (…) Zéro pointé. Encore. Englué dans une situation dramatique, l’OGC Nice s’est incliné ce jeudi pour la huitième fois d’affilée. Une défaite face à Braga, en Ligue Europa, qui laisse les Niçois avec leur bonnet d’âne et zéro point sur la scène européenne. Une catastrophe industrielle que même les deux derniers matchs, face à Go Ahead Eagles et à Ludogorets en janvier, ne peuvent sauver. Le bilan est calamiteux, le match moins. Il n’empêche que le résultat est une nouvelle fois décevant et que le bilan est totalement négatif.» Cette fin d’année 2025 est décidément un calvaire pour Nice, qui va se déplacer à Lens dimanche à 17h15.