OM : l’aventure de la recrue Hamed Junior Traoré a pris une tournure inattendue

Bobby le bricoleur. Cette saison à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a enfilé son casque et sorti sa caisse à outils. En effet, il y a pas mal de casse au sein de son effectif qu’il doit parfois bidouiller. Cette semaine encore, avant le match de Ligue des Champions contre l’Union Saint-Gilloise, l’entraîneur phocéen a déploré les pertes dans son secteur offensif. «Les absences d’Hamed Junior Traoré et d’Amine Gouiri ont un impact car aujourd’hui on n’a pas vraiment de numéro 10 (…) Cette question (sur les solutions offensives, ndlr), vous pourrez la poser quand Gouiri et Traoré seront là. De temps en temps, je mets Weah. Pour le moment ce n’est pas facile de changer. On a deux blessés à la même position.» Concernant l’Ivoirien, RDZ n’a pas encore eu l’occasion de beaucoup l’utiliser.

Il faut dire que tout est allé très vite pour lui. Le 29 août dernier, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont bouclé son arrivée notamment pour compenser le départ de Jonathan Rowe à Bologne, après son altercation avec Adrien Rabiot, et apporter une alternative à la recrue phare Igor Paixão. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature en provenance de l’AFC Bournemouth du milieu offensif ivoirien Hamed Junior Traoré », pouvait-on lire sur le communiqué de presse officiel. Capable de jouer à plusieurs postes offensifs mais aussi en tant que numéro 10, celui qui est passé par Empoli, Sassuolo, Naples et Auxerre (10 buts et 2 assists en 26 rencontres la saison dernière) avait le couteau entre les dents en arrivant dans la cité phocéenne.

Un seul match à Marseille avant une blessure qui dure

«Il faut de la concurrence dans les grandes équipes. Si tu es à l’OM, ça veut dire que tu es bon. Ça fait partie du jeu, j’en suis conscient et ça ne me dérange pas. C’est le terrain et le coach qui décideront», a-t-il expliqué lors de sa conférence de presse de présentation avant d’ajouter qu’il comptait s’installer dans la durée, lui qui est arrivé de Bournemouth sous la forme d’un prêt d’achat quasi obligatoire de 8 M€ auquel il faut ajouter 50% d’une éventuelle revente. «C’est important de se stabiliser. Chaque joueur aime ça. On a des familles. Je suis venu à l’OM car c’est un grand club, ambitieux et j’espère bien faire les choses ici pour m’imposer et rester longtemps.»

Après la parole, place aux actes. Le polyvalent ivoirien a pu enchaîner direct, lui qui avait joué 16 minutes avec les Cherries contre Liverpool le 15 août dernier (16 minutes jouées). Le 31 août, soit deux jours après l’officialisation de son transfert, il était donc sur la pelouse du Groupama Stadium de Décines pour affronter l’OL en Ligue 1. Numéro 20 vissé sur le dos, il a vécu un baptême du feu en demi-teinte lors de la défaite 1 à 0 (86 minutes jouées). Il s’agissait de sa première et dernière apparition sous le maillot olympien. Depuis, plus rien. Présent dans le groupe pour défier Lorient, il n’était pas entré en jeu (12 septembre).

Une recrue qui est attendue à l’OM

Puis, le 17 septembre, l’Olympique de Marseille a annoncé qu’il souffrait d’une lésion profonde à la cuisse droite contractée lors d’un entraînement. Un coup dur. La recrue estivale était censée reprendre durant le mois d’octobre. Interrogé sur l’évolution de son joueur, Roberto De Zerbi a indiqué qu’il avait encore besoin de temps avant d’être apte. Par la suite, on a appris qu’il avait rechuté lors d’un exercice de course à l’entraînement, lui qui suivait un programme de rééducation individualisé. Une nouvelle tuile pour Hamed Junior Traoré. Mais le footballeur de 25 ans ne s’est pas laissé abattre et s’est remis au travail. Il est de plus en plus proche de la reprise même si l’OM reste très prudent avec lui nous a-t-on fait savoir.

Même s’il est éloigné des terrains depuis environ trois mois, il est très bien intégré dans le vestiaire. Il parle français, anglais et italien, ce qui l’aide pour échanger avec ses coéquipiers et le staff et être un vrai lien entre tous. Il est d’ailleurs adoré par son entraîneur, Roberto De Zerbi, qui attend son retour. Très blagueur, le joueur né en 2000 ne cache pas qu’il a énormément envie de rejouer. C’est d’ailleurs le plus difficile pour lui à l’heure actuelle nous a-t-on fait savoir. Hamed Junior Traoré a des fourmis dans les jambes et l’envie d’aider l’Olympique de Marseille à atteindre ses objectifs, lui qui aurait eu du temps de jeu entre les diverses compétitions à jouer et les absences dans l’effectif qu’il aurait pu compenser. Mais son aventure a pris une tournure inattendue après sa blessure qui dure. D’ailleurs, on ne sait pas encore quand ce véritable couteau-suisse reviendra sur les terrains. Roberto De Zerbi en aurait bien besoin d’un dans sa caisse à outils.