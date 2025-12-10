Menu Rechercher
Ligue des Champions

L’OM recadre Mason Greenwood

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Mason Greenwood
R. Union SG 2-3 Marseille

Hier soir, l’Olympique de Marseille s’est imposé 3 à 2 face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions. Les Phocéens ont bien été aidés par Mason Greenwood, auteur d’un doublé. L’Anglais a été encensé par ses coéquipiers. Mais Pierre-Emile Hojbjerg a pointé du doigt un point à améliorer. «Parfois, là où il peut s’améliorer, c’est de jouer le match jusqu’à la fin. Ce qu’il fait ici pour nous, pour l’équipe nous fait beaucoup de bien. C’est un gars sympa et je trouve qu’il mérite ce qu’il prend. Ça nous fait du bien.»

Cela va dans le sens de ce qu’a avoué Roberto De Zerbi à son sujet. «Oui, je pense que c’est l’un des meilleurs attaquants d’Europe. Mais même lui, quand on mène 3-1, doit apprendre à gérer le ballon, à ne pas forcer et à ne pas le perdre. Et ce n’est pas une exigence démesurée, ce qui ne veut pas dire qu’on n’est pas content de Greenwood. C’est un grand joueur mais dans ces moments, je pense qu’il doit aussi faire l’effort de garder le ballon un peu plus longtemps, de nous laisser respirer un peu plus, d’être plus constant en phase défensive, au moins en gardant sa position.» Un rappel à l’ordre pour Greenwood, qui est très apprécié à Marseille.

