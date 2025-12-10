Menu Rechercher
Ligue des Champions

Real-Man City : Haaland a adoré sa bagarre avec Rüdiger et Asencio

Real Madrid 1-2 Man City

Dans cette lutte acharnée entre Manchester City et le Real Madrid ce soir, ce sont les Anglais qui en sont ressortis vainqueurs (2-1). Mais au prix d’efforts fournis. Après le coup de sifflet final, Erling Haaland a dit avoir apprécié cette bataille de tous les instants livrée par ses adversaires Antonio Rüdiger et Raul Asencio. L’Allemand s’est même trop pris au jeu et a fini par concéder un penalty en ceinturant le Norvégien.

«Dès la première minute, Asencio a commencé à me bousculer et à chercher la confrontation. J’aime ça. Rüdiger aussi, on a eu de beaux duels et aujourd’hui, il en voulait parfois un peu trop. Il m’a tiré par le bras. Pour moi, c’était un penalty indiscutable», a indiqué le Norvégien au micro de CBS Sports.

