Zinédine Zidane va devenir actionnaire d’un club historique français

Selon les informations de L’Equipe, l’Union Foot de Touraine, née de la fusion entre le Football Club de l’Ouest Tourangeau et les anciens clubs de Tours et Joué-lès-Tours après leurs liquidations, vient d’attirer un actionnariat de prestige. Autour de Basile Riboud, président du club et fils de Franck Riboud, plusieurs proches de l’ex-PDG de Danone ont accepté d’investir environ 10 000 euros chacun pour accompagner la progression de l’équipe, actuellement deuxième de son groupe de National 3. Parmi eux figure Zinédine Zidane, déjà impliqué dans le passé dans le projet d’Évian-Thonon-Gaillard, mais aussi le dirigeant d’Accor Sébastien Bazin, l’ancien patron de L’Équipe Christophe Chenut, ou encore Frédéric Giscard d’Estaing. L’objectif sera de bâtir un modèle suffisamment solide pour attirer de nouveaux partenaires et guider le club vers le monde professionnel.

Cette dynamique intervient quelques années après la disparition du Tours FC, placé en liquidation judiciaire en 2019 après une longue descente sportive et financière. Ancien pensionnaire de Ligue 2 et figure du football régional, le club tourangeau avait accumulé les dettes et les relégations jusqu’à disparaître, laissant un vide sportif important dans une agglomération pourtant ancrée dans le football. L’Union Foot de Touraine, héritière indirecte de cette histoire tourmentée, ambitionne désormais de tourner la page en s’appuyant sur un tour de table rappelant celui qui avait permis à Évian de grimper jusqu’à la Ligue 1 entre 2011 et 2015.