Menu Rechercher
Commenter 12
National 3

Zinédine Zidane va devenir actionnaire d’un club historique français

Par Valentin Feuillette
1 min.
Zinédine Zidane @Maxppp

Selon les informations de L’Equipe, l’Union Foot de Touraine, née de la fusion entre le Football Club de l’Ouest Tourangeau et les anciens clubs de Tours et Joué-lès-Tours après leurs liquidations, vient d’attirer un actionnariat de prestige. Autour de Basile Riboud, président du club et fils de Franck Riboud, plusieurs proches de l’ex-PDG de Danone ont accepté d’investir environ 10 000 euros chacun pour accompagner la progression de l’équipe, actuellement deuxième de son groupe de National 3. Parmi eux figure Zinédine Zidane, déjà impliqué dans le passé dans le projet d’Évian-Thonon-Gaillard, mais aussi le dirigeant d’Accor Sébastien Bazin, l’ancien patron de L’Équipe Christophe Chenut, ou encore Frédéric Giscard d’Estaing. L’objectif sera de bâtir un modèle suffisamment solide pour attirer de nouveaux partenaires et guider le club vers le monde professionnel.

La suite après cette publicité

Cette dynamique intervient quelques années après la disparition du Tours FC, placé en liquidation judiciaire en 2019 après une longue descente sportive et financière. Ancien pensionnaire de Ligue 2 et figure du football régional, le club tourangeau avait accumulé les dettes et les relégations jusqu’à disparaître, laissant un vide sportif important dans une agglomération pourtant ancrée dans le football. L’Union Foot de Touraine, héritière indirecte de cette histoire tourmentée, ambitionne désormais de tourner la page en s’appuyant sur un tour de table rappelant celui qui avait permis à Évian de grimper jusqu’à la Ligue 1 entre 2011 et 2015.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

National 3
Tours
Zinédine Zidane

En savoir plus sur

National 3 National 3
Tours Logo Tours FC
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier