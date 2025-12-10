Menu Rechercher
Commenter 34
Ligue des Champions

OM : la justification de De Zerbi sur la mise au ban de Pavard et Balerdi

Par Valentin Feuillette
1 min.
Leonardo Balerdi @Maxppp
R. Union SG 2-3 Marseille

L’OM a surpris au moment de dévoiler sa composition pour le déplacement en Belgique, avec les mises au repos ou au banc de plusieurs cadres défensifs. Une décision qui a rapidement suscité des questions, d’autant que le match contre l’Union Saint-Gilloise s’annonçait capital dans la course aux barrages de Ligue des Champions (2-3). Roberto De Zerbi a finalement justifié ses choix après la rencontre, expliquant avoir privilégié une configuration spécifique pour contrôler la relance et la largeur, quitte à se passer temporairement de certains titulaires habituels.

La suite après cette publicité

« Pavard joue beaucoup, il avait, de mon point de vue, besoin d’un jour de repos. Et Balerdi sur le banc, c’est un choix technique. Je voulais défendre à 4 avec Weah, Murillo, Aguerd et Emerson et je voulais construire à 3 avec un seul vrai défenseur central et deux autres qui pouvaient plus avancer avec la balle sur le côté. Puis j’ai sorti Weah avec regret parce qu’il avait pris un carton jaune, j’avais peur d’un éventuel deuxième avertissement. » En clair, un choix de gestion et de structure tactique, davantage que de sanction.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (34)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Leonardo Balerdi
Benjamin Pavard
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi
Benjamin Pavard Benjamin Pavard
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier