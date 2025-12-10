OM : la justification de De Zerbi sur la mise au ban de Pavard et Balerdi

L’OM a surpris au moment de dévoiler sa composition pour le déplacement en Belgique, avec les mises au repos ou au banc de plusieurs cadres défensifs. Une décision qui a rapidement suscité des questions, d’autant que le match contre l’Union Saint-Gilloise s’annonçait capital dans la course aux barrages de Ligue des Champions (2-3). Roberto De Zerbi a finalement justifié ses choix après la rencontre, expliquant avoir privilégié une configuration spécifique pour contrôler la relance et la largeur, quitte à se passer temporairement de certains titulaires habituels.

« Pavard joue beaucoup, il avait, de mon point de vue, besoin d’un jour de repos. Et Balerdi sur le banc, c’est un choix technique. Je voulais défendre à 4 avec Weah, Murillo, Aguerd et Emerson et je voulais construire à 3 avec un seul vrai défenseur central et deux autres qui pouvaient plus avancer avec la balle sur le côté. Puis j’ai sorti Weah avec regret parce qu’il avait pris un carton jaune, j’avais peur d’un éventuel deuxième avertissement. » En clair, un choix de gestion et de structure tactique, davantage que de sanction.