Menu Rechercher
Commenter 2
UEFA Youth League

Youth League : l’OM finalement qualifié grâce à Paphos

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Des ballons de foot lors d'un entraînement @Maxppp

Ce mardi, l’Olympique de Marseille s’est imposé in extremis face à l’Union Saint-Gilloise en C1 (3-2). Une journée parfaite pour la délégation marseillaise puisque chez les U19, l’OM s’est aussi imposé face à l’USG en Youth League. Une nette victoire 4-1 qui permettait de croire à la qualification malgré des débuts compliqués.

La suite après cette publicité

Il fallait donc attendre les autres résultats pour être fixé avec des affiches entre des équipes juste derrière au classement. Et l’OM est miraculé. Grâce au match nul arraché par Paphos face à la Juventus (2-2), l’OM ne peut plus se faire rattraper par la formation italienne et se qualifie donc à la 22e place (sur 22).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Youth League
Marseille

En savoir plus sur

UEFA Youth League UEFA Youth League
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier