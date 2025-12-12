Ballon d’Or, Messi…Roberto De Zerbi et l’OM s’enflamment pour Mason Greenwood !

Depuis le début de saison, l’OM est assez convaincant. Après un mercato estival ambitieux, les Phocéens ont rencontré des difficultés avec de nombreuses absences. Finalement, la machine s’est lancée. Et même si elle s’est enrayée souvent en Ligue des Champions et en championnat ces dernières semaines, nul doute que l’OM a toutes les qualités pour se qualifier pour les barrages de la compétition européenne mais également d’aller pourquoi pas titiller le PSG dans la quête du titre cette année dans l’élite. Une réalité qui est rendue possible par Mason Greenwood. Pour sa deuxième saison sur la Canebière, l’ancien prodige de Manchester United est en train de remettre tout le monde d’accord. Même si l’ombre de son passé horrible plane toujours sur lui, ses prestations sur le terrain sont assez exceptionnelles et l’Anglais de 24 ans a déjà fait gagner plusieurs matches à l’OM par lui seul cette année. Ce fut notamment le cas ce mardi face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions (3-2).

Dans sa carrière, Geromino Rulli a côtoyé de nombreux joueurs de grande qualité. International argentin (7 sélections), le portier de 33 ans a notamment joué aux côtés de nombreux phénomènes avec l’Albiceleste. Forcément, Rulli a pu attester de l’incroyable talent de Lionel Messi de ses propres yeux. Présent en conférence de presse ce vendredi, le gardien argentin s’est pourtant lancé dans une comparaison entre la Pulga et Mason Greenwood, phénoménal depuis le début de la saison : «Mason est l’un des meilleurs coéquipiers que j’ai pu avoir dans ma carrière. J’ai eu beaucoup de bons joueurs, des joueurs spectaculaires aussi dans ma sélection. Après Léo Messi qui est dans une autre galaxie, Mason est capable de tout faire. De frapper du pied droit, du pied gauche, il va vite, il est intelligent. Il a commencé à travailler plus pour l’équipe. Le Mason d’aujourd’hui est complètement différent de celui qui est arrivé la saison dernière. Il a pris la responsabilité d’être l’un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 et il est en train de bien faire. J’ai une bonne relation avec Mason. On travaille aussi beaucoup ensemble, sur les pénaltys. C’est un bon coéquipier pour s’entraîner !»

Mason Greenwood a "un potentiel Ballon d’Or" selon De Zerbi

Des propos dithyrambiques et qui sont partagés par Roberto De Zerbi. Loin d’être friand des compliments publics, l’entraîneur italien, qui s’était parfois montré très exigeant avec Greenwood par le passé, a baissé les armes face à son numéro 10. Visiblement fan de ses performances actuelles, l’ancien entraîneur de Brighton a même expliqué que, selon lui, l’Anglais peut remporter un Ballon d’Or à l’avenir : «je le vois tous les jours, son potentiel est énorme, je n’en vois pas d’autres en Europe des joueurs du même niveau. Il a le potentiel d’un Ballon d’or, à lui de comprendre s’il veut tout faire pour lutter pour le Ballon d’or ou non. Il a des qualités dignes du Ballon d’or. Je veux qu’il soit plus constant. Je sais qu’il doit presser avec plus d’intensité, il doit mieux gérer le ballon quand l’équipe est en difficulté, ne pas perdre facilement le ballon mais le garder pour permettre à l’équipe de monter. Regardez son deuxième but à la Drogba… Je me retourne et je me dis wow !»

Relancé par la suite sur Mason Greenwood, RDZ est revenu sur ses propos et a apporté plus de nuances en expliquant qu’il devait continuer de le faire progresser : «je ne dois pas être ami avec les joueurs, je suis payé pour qu’ils progressent et pour amener des résultats. Je me comporte bien avec tout le monde. Ca me fait plaisir s’il m’apprécie comme personne. Je dois être exigeant, amener des résultats, améliorer les joueurs comme Greenwood.» Vous l’aurez compris, Marseille est conquis par Mason Greenwood, qui fait l’unanimité auprès des supporters et dans le vestiaire. En grande forme ces derniers temps comme en attestent ses 13 buts et 4 passes décisives en 20 matches cette saison, le natif de Bradford serait bien inspiré de finir l’année en beauté ce dimanche face à Monaco (20h45).