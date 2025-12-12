Liverpool : Arne Slot fait une grosse annonce sur l’avenir de Mohamed Salah

Tout va très vite dans le football. Mohamed Salah (33 ans) en est le parfait exemple. Joueur phare de Liverpool ces dernières années, le footballeur égyptien, qui est même perçu comme une légende du club par certains, a perdu sa place de chouchou chez les Reds. Ces dernières semaines, le Pharaon a débuté plusieurs rencontres sur le banc. Lassé et agacé par sa situation, il a fini par sortir du silence le week-end dernier face à la presse. «Je suis très, très déçu. J’ai tellement fait pour ce club au fil des années, et surtout la saison dernière. Maintenant, je suis assis sur le banc et je ne sais pas pourquoi. On dirait que le club m’a jeté sous le bus. C’est ce que je ressens. Il est très clair pour moi que quelqu’un voulait que je porte toute la responsabilité.»

La suite après cette publicité

Questionné sur son avenir, lui qu’on lie souvent à l’Arabie saoudite, il a confié : «dans le football, on ne sait jamais. Je n’accepte pas cette situation. J’ai tellement fait pour ce club. Je ne veux pas répondre à cette question (sur l’Arabie saoudite), parce que le club va m’emmener dans une direction différente. Après tout ce que j’ai fait pour ce club, ça fait très mal, vraiment. Imaginez : vous allez de chez vous au club sans savoir si vous allez débuter.» Critiqué par une bonne partie de la presse britannique et par des consultants, Mo Salah a aussi reçu quelques soutiens, dont celui de Virgil van Dijk avec lequel il évolue depuis plusieurs années chez lez pensionnaires d’Anfield Road.

La suite après cette publicité

Slot et le club ont tranché pour sa mise à l’écart

«Je suis avec Mo depuis très longtemps et je l’ai dit dans une autre interview. Il a joué un rôle important dans ma réussite au sein du club, il a joué un rôle important dans la réussite du club. J’ai joué un rôle important dans sa réussite et nous avons tous travaillé ensemble à Liverpool. La réalité, c’est qu’il part ce week-end et j’espère qu’il fera une Coupe d’Afrique des nations exceptionnelle. Mais après, je n’ai aucune idée de ce qui va se passer.» De son côté, Arne Slot n’a pas apprécié que son joueur lave son linge sale en public. Idem pour la direction des Reds, qui a décidé de le laisser à la maison mardi pendant que son club affrontait l’Inter en Ligue des Champions (victoire 1 à 0). Ce vendredi, à la veille d’affronter Brighton, le sujet est de nouveau revenu sur le tapis.

Présent en conférence de presse, Arne Slot a tout d’abord évoqué son choix fort de se passer des services de sa star en C1. «Qui a pris la décision ? Je crois que le club a décidé, et j’y ai participé aussi. On a décidé de ne pas le faire participer au match contre l’Inter. Je suis toujours en contact avec eux (ses dirigeants, ndlr). Concernant les compositions d’équipe et les effectifs, c’est toujours moi qui gère ça. Je parle plus souvent avec Richard Hughes qu’avec Michael Edwards, on aborde plein de sujets.» Ensuite, il a été cuisiné sur son joueur, dont on ne sait pas encore s’il réintégrera ou non le groupe ce week-end. Slot n’a pas encore tranché.

La suite après cette publicité

Le coach des Reds évoque l’avenir de sa star

«Je vais avoir une conversation avec Mo ce matin et le résultat déterminera la suite. Ce dont j’ai besoin, c’est d’une conversation avec lui. La prochaine fois que je parlerai de Mo, ce sera en sa présence, pas ici. Je n’ai pas grand-chose d’autre à ajouter. Je lui parlerai aujourd’hui, et l’issue de cette conversation déterminera la suite des événements. Vous pouvez essayer de différentes manières, mais je viens de dire que la prochaine fois que je parlerai de lui, ce sera en sa présence. Je crois qu’il y a eu de nombreuses conversations la semaine dernière entre ses représentants et les nôtres. Des excuses ? Normalement, je dirais que vous avez eu vos trois questions ! »

Ensuite, il a été questionné concernant l’avenir de Mohamed Salah, sous contrat jusqu’en 2027, qui est annoncé en Arabie saoudite ou ailleurs en Premier League. « Est-ce que je veux qu’il reste ? C’est une autre façon de poser la question, mais la prochaine fois que je parlerai de Mo, ce sera en sa présence. Je ne vois aucune raison de ne pas vouloir qu’il reste.» On a connu plus convaincant, mais pour le moment le coach du LFC n’envisage a priori pas de s’en séparer. Enfin, certains journalistes lui ont demandé si la victoire de son équipe à Milan était une revanche après la sortie coup de poing de Salah. « C’est inutile de poser cette question… Ce club a gagné beaucoup de matches avec Mo, alors voilà la réponse.» Slot, habituellement plus bavard, va retrouver son joueur auteur de 5 buts et 3 assists en 19 matches cette saison. Leur rencontre déterminera la suite des événements. Affaire à suivre…