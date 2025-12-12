Liverpool : Mido conseille à Mohamed Salah de partir

Joueur de Liverpool depuis 2017, Mohamed Salah est-il en train de forcer son départ des Reds par la petite porte ? Remplaçant de luxe cette saison, l’attaquant égyptien s’en est pris durement à son coach Arne Slot. Une sortie médiatique musclée que beaucoup estiment inappropriée au vu de l’expérience du joueur de 33 ans. D’autres pensent que Salah a préparé son coup afin de pousser ses dirigeants à le laisser filer lors du prochain mercato hivernal. Invité à réagir sur ce dossier chaud, Mido a conseillé à son compatriote de plier bagage.

« J’ai déjà vécu cette situation. Quand Liverpool joue, toute l’Égypte est devant la télévision, attendant que Salah joue, attendant qu’il marque un but. Tous ont le sentiment que leur fils joue aujourd’hui dans la meilleure ligue du monde. Ils sont fiers de lui. Cela lui met une pression énorme pour jouer et s’impliquer. Ce n’est pas un gars comme les autres. C’est le roi ici en Égypte. Les gens doivent comprendre cela. C’était la même chose pour moi lorsque je jouais pour Tottenham, par exemple. Toute l’Égypte attendait le match. Toute l’Égypte était assise dans les cafés, attendant que je joue aujourd’hui. Ils étaient fiers de moi. Ils sont fiers de Salah. Et cela vous met sous pression. J’ai déjà vécu cette situation. (…) Je pense qu’il devrait partir. Je pense qu’il est temps pour lui de partir. Si vous perdez cette confiance avec l’entraîneur, c’est difficile à réparer. Mais s’il part, il doit partir par la grande porte, si vous voyez ce que je veux dire. Il a tellement fait pour Liverpool. C’est une légende », a-t-il déclaré à Skysports.