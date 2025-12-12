Liverpool : un proche de Salah allume lourdement Jamie Carragher

Un ami proche de Mohamed Salah, l’ancien international égyptien Ahmed Elmohamady, est monté au créneau pour défendre la star de Liverpool face aux critiques virulentes de Jamie Carragher. Après que Salah ait exprimé sa frustration d’être laissé sur le banc lors de trois matches consécutifs, Carragher avait estimé que l’attaquant se préoccupait plus de sa position personnelle que de l’équipe. Elmohamady a répondu avec virulence sur X, qualifiant Carragher de « honte » et rappelant les accomplissements de son ami : « Mo Salah a complètement réécrit son histoire grâce à un travail acharné, à l’humilité et à des performances de classe mondiale. Il a porté l’Égypte sur ses épaules pendant des années et a tout mérité ». Il en a profité pour citer les critiques passées envers Carragher : « pas étonnant que Ronaldo t’ait complètement ignoré. Pas étonnant que Mourinho ait dit que vous étiez en dessous de la moyenne ».

La suite après cette publicité

Face au soutien massif dont bénéficie Salah, Carragher a fini par présenter des excuses dans une intervention pour CBS Sports selon le Daily Mail, admettant : « Mo, je suis désolé de t’avoir contrarié. Je t’adore en tant que joueur de Liverpool, mais tu dois te tenir à carreau en dehors du terrain ». Un mea culpa tardif qui contraste avec son analyse précédente, où il accusait Salah de vouloir « renforcer sa propre position » au détriment du club. D’après The Times, Mohamed Salah a lui été réintégré pour le match face à Brighton, après s’être entretenu en tête-à-tête avec son manager.