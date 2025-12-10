Liverpool : Jamie Carragher en rajoute une couche sur Mohamed Salah

Jamie Carragher a relancé les critiques à l’encontre de Mohamed Salah, dans un contexte où l’attaquant égyptien n’a pas été retenu pour le match de C1 de Liverpool contre l’Inter Milan. L’ancien défenseur d’Anfield n’a pas mâché ses mots, dénonçant les publications de Salah sur les réseaux sociaux et son comportement ces dernières semaines. Intervenant sur CBS Sports, il a déclaré avant le match : « j’espère vraiment qu’ils gagneront ce soir. J’ai déjà donné mon avis hier soir et je ne souhaite pas revenir sur ce sujet. Mais j’étais un peu frustré en voyant cette publication aujourd’hui ». Une photo de Salah qui est seul dans une salle de sport à Liverpool.

L’ancien joueur de Liverpool, âgé de 47 ans, a insisté sur la frustration légitime, mais sur la responsabilité du joueur : « nous ressentons tous cette frustration. Mais quand on regarde l’entraîneur et qu’il y a des gens qui disent : "oh, il devrait le faire entrer", sans tenir compte du contexte… » Carragher estime, comme beaucoup, que Salah s’est trompé avec cette déclaration et que cette victoire montre clairement que l’équipe de Slot ne dépend plus de lui.