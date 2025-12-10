Le surprenant choix du Real pour remplacer Mbappé, la presse anglaise nargue Salah

Le Real Madrid lance le plan Endrick

Le Real Madrid tentera d’imiter le Barça et l’Atlético, mais ça ne sera pas une tâche facile face à Manchester City. Le match sera sous « haute tension » comme le placarde Marca. Xabi Alonso est en danger et pourrait sauter en cas de défaite, en plus il devra probablement faire sans un Mbappé à 100%. Le Français est incertain à cause d’une gêne à l’arrière de la cuisse gauche qui complique sa participation. S’il joue, son temps de jeu sera limité. Un énorme coup dur pour le Real Madrid et Xabi Alonso qui sera privé de son meilleur joueur. A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Comme l’explique Marca, Xabi Alonso pourrait activer le « plan Endrick ». Lors de l’entraînement d’hier, le dernier avant le choc face à City, le Brésilien a beaucoup échangé avec son coach qui lui a donné des instructions. Cette attention particulière portée à Endrick, combinée à l’incertitude qui plane sur Mbappé, pourrait offrir au Brésilien une chance de jouer un rôle clé contre City. Un choix qui pourrait relancer Endrick, alors que son arrivée à l’Olympique Lyonnais semble capoter…

Liverpool victorieux sans Salah

L’heure est au soulagement du côté des Reds de Liverpool. « Ça va beaucoup mieux », placarde le Daily Mirror, avec du Slot dans le texte. Englué dans une crise sportive, les hommes de Slot devaient l’emporter face à l’Inter pour se redonner de la confiance. Surtout que le club de la Mersey doit gérer l’affaire Mohamed Salah qui cristallise toute l’attention. Le Daily Star met en avant le penalty décisif de Szoboszlai. Penalty qu’a tiré le Hongrois en l’absence de Mohamed Salah, resté chez lui, comme le relaye le Daily Mirror. La presse anglaise, à l’instar du Daily Mail, relaye le succès des Reds, sans Salah. Comme un message à l’Egyptien pour lui dire regarde, on n’a pas besoin de toi pour gagner. En tout cas avec cette victoire, Liverpool rentre dans le top 8, au contraire de Chelsea qui en sort après sa défaite face à l’Atalanta, comme le relaye le Daily Star. Tottenham talonne Liverpool après son large succès contre le Slavia Prague.

Barcelone dans une soirée poussive

Pour s’imposer face à l’Eintracht Francfort, le Barça s’en est remis à un héros inattendu, un certain Jules Koundé auteur d’un doublé de la tête ! « Bravo Koundé », s’enflamme Sport, alors que Mundo Deportivo remercie son héros du soir que la presse catalane a renommé tête d’or. Comme à son habitude, le Barça a joué haut et s’est fait punir en contre-attaque. Knauff a ouvert le score contre le cours du jeu et le club catalan a dû courir pour revenir au score. Les hommes de Flick auraient pu se faire punir, mais Koundé a remis les siens sur le droit chemin. Pas décisif, Lamine Yamal a été remplacé en deuxième période. Ce que le prodige espagnol n’a pas apprécié. S’il a été assez mesuré et n’a pas eu de geste d’humeur, il a fait la grimace en sortant, ce qui n’a pas échappé aux caméras. A noter que la rencontre a été marquée par un scandale en tribune comme le rapporte Mundo Deportivo. Installés dans la partie supérieure de la deuxième tribune, dans une zone délimitée par le club à l’aide de simples barrières en plastique, ils se livraient à un déluge incessant de bière et de toutes sortes de liquides, y compris de l’urine, sur les supporters du Barça en contrebas, tout en proférant des insultes à l’encontre du club catalan. « Bien moins nombreux que les 30 000 qui avaient envahi le stade lors de l’Europa League 2021-2022, leur comportement n’en était pas moins déplorable et antisportif », écrit le quotidien.