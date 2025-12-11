Menu Rechercher
EdF : Jérôme Rothen ne croit pas au retour de Karim Benzema

Didier Deschamps lors de la demi-finale contre l'Espagne @Maxppp

Ce jeudi, Karim Benzema a profité d’un long entretien accordé à L’Équipe pour annoncer qu’il était prêt à faire son retour en équipe de France pour disputer la prochaine Coupe du Monde. Mais Jérôme Rothen n’y croit pas. L’ancien international tricolore est persuadé que Didier Deschamps ne reprendra pas KB9.

«Je ne le vois pas tenter le coup. C’est pour ceux qui ont envie de rêver, mais ce n’est pas possible. (…) Deschamps et Benzema seraient capables de retravailler ensemble. Mais est-ce que le sélectionneur a envie de recommencer alors qu’il a été échaudé ? Je pense à 300% qu’il ne le reprendra pas», a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.

