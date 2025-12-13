Frédéric Antonetti tacle la FIFA et son calendrier de la CAN

À quelques jours de la Coupe d’Afrique des nations, Frédéric Antonetti a rappelé les difficultés que peuvent subir certains clubs à cause de la compétition. Lui qui a souffert de l’absence de nombreux joueurs partis disputer la CAN lorsqu’il entraînait Metz a souligné aussi les limites financières qui pèsent sur la constitution de certains effectifs. « Quand on fait un recrutement, on met des critères, mais pour un club qui n’a pas de moyens, on ne peut pas mettre tous les critères du monde. La CAN vient poser un gros problème à un moment donné, c’est sûr. À Metz, lors de ma dernière saison (2021-2022), c’était catastrophique. Je me souviens avoir aligné des moins de 18 ans, entre les blessures et le tournoi. C’est dû, aussi, au résultat de la mise en valeur des joueurs. Au départ, quand ils arrivent à Metz, ils ne sont pas sélectionnés, puis ils commencent à jouer, à être performants. Et, automatiquement, ils sont appelés », a-t-il expliqué dans les colonnes de [L’Equipe]([https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Frederic-antonetti-decrit-les-contraintes-pour-un-entraineur-prive-de-nombreux-joueurs-pendant-la-can-on-fait-ce-qu-on-peut-pas-ce-qu-on-veut/1616540]()).

L’entraîneur corse a ensuite insisté sur les contraintes organisationnelles et budgétaires qui compliquent la gestion des clubs modestes et taclé la FIFA au passage. « Oui. Vous ne pouvez pas mettre tous les critères, sauf si vous êtes le PSG. À un moment donné, quand on constitue un effectif, il faut tenir compte de tout ça. On nous dit : "Vous êtes prévenus." Mais ceux qui n’ont jamais constitué de groupe ne peuvent pas savoir qu’à un moment donné, il y a tellement de contraintes budgétaires qu’on fait ce qu’on peut, pas ce qu’on veut. C’est l’inorganisation sur le plan mondial qui fait qu’il y a des problèmes. On ne peut pas faire se chevaucher les compétitions nationales avec des épreuves internationales. Mais j’ai l’impression que personne ne veut trouver une organisation », a déploré le technicien de 64 ans.