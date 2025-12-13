Menu Rechercher
Ligue 1

Metz - PSG : les compositions officielles

Par Mikael Mazaleyrat
1 min.
Vitinha @Maxppp
Metz 2-3 PSG

Le Paris Saint-Germain se déplace à Metz dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Deuxième du championnat avec un point de retard sur le RC Lens, le PSG vise la première place et cela doit passer par un succès ce soir à Saint-Symphorien. En face, les Grenats sont derniers du classement et restent sur trois revers, une équipe en plein doute. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Pour cette rencontre, Luis Enrique opte pour un 4-3-3. Safonov fait son retour dans la cage, Hernandez et Zaïre-Emery sont les latéraux, Pacho avec Zabarnyi dans l’axe. Au milieu, on retrouve Vitinha avec Lee et Fabian Ruiz. Enfin pour l’attaque, Mbaye et Ndjantou accompagnent Ramos. Côté FC Metz, c’est un 4-2-3-1 qui est mis en place par Stéphane Le Mignan. Une équipe compacte et solide, il faudra notamment surveiller Hein et Diallo qui tenteront de poser des problèmes à la défense parisienne.

Les compositions

Metz : Fischer - Kouao, Gbamin, Yegbe, Colin - Traoré, Deminguet - Mbaye, Hein, Tsitaishvili - Diallo

PSG : Safonov - Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Lee, Vitinha, F.Ruiz - Ndjantou, Ramos, Mbaye

Pub. le - MAJ le
