EdF : Karim Benzema revient sur sa brouille avec Didier Deschamps

Par Josué Cassé
1 min.
Didier Deschamps salue Karim Benzema à sa sortie du terrain @Maxppp

Dans un long entretien accordé au quotidien L’Equipe, Karim Benzema, actuellement sous les couleurs d’Al-Ittihad est revenu sur sa relation controversée avec Didier Deschamps, aujourd’hui sur le banc de l’équipe de France. Pour rappel, le départ précipité de l’ancien Madrilène lors du Mondial 2022 n’avait pas manqué d’alimenter la polémique.

«Moi, je ne suis pas là pour parler de ces choses-là. Et je ne suis pas là pour revenir sur ça… Ça y est, c’est terminé. On va parler de cette histoire pendant trente ans ? Je ne suis pas là pour alimenter encore la polémique. C’est du passé pour moi. On passe à autre chose», a finalement répondu l’attaquant de 37 ans. Voilà qui est dit !

Pub. le - MAJ le
