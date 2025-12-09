Ivan Toney arrêté à Londres après une altercation dans un bar

Ivan Toney, international anglais de 29 ans, a été arrêté dans un bar de Soho après une altercation au cours de laquelle il aurait donné un coup de tête à un homme qui l’avait agrippé pour un selfie, rapporte The Sun. Un témoin raconte que l’un des individus présents « a reconnu Ivan Toney, a dit "Oh, c’est Ivan Toney" et a essayé de passer ses bras autour de son cou pour prendre une photo ». Selon lui, l’attaquant a alors réagi en disant « Lâche-moi, lâche-moi » avant de « finir par donner un coup de tête », laissant la victime présumée avec « du sang coulant de l’arête du nez ». Le témoin estime que le joueur d’Al Ahli a pu se sentir menacé, d’autant qu’« il portait ses bijoux et une très belle montre ». « Cinq agents en uniforme sont descendus, ont demandé son nom, puis lui ont dit : “Vous êtes en état d’arrestation pour agression”, avant de le menotter », ont raconté plusieurs personnes présentes sur place.

La suite après cette publicité

Les secours ont confirmé au média anglaias être intervenus à 1h57 pour une « agression présumée » et indiqué avoir pris en charge trois personnes, dont une transportée à l’hôpital. Selon une source proche de la victime présumée, celle-ci a été soignée pour des blessures au visage, notamment un nez cassé et un doigt annulaire fracturé. « Nous avons été appelés à Wardour Street à 00h47 samedi à la suite de signalements d’une agression. La victime a été transportée à l’hôpital et ses blessures ne sont pas considérées comme mettant sa vie en danger. Un homme de 29 ans a été arrêté sur place pour suspicion de deux chefs d’agression et d’un chef de rixe. Il a été libéré sous caution pendant que l’enquête se poursuit », a déclaré la police métropolitaine. L’attaquant, qui vise un retour en Angleterre pour tenter de regagner une place en sélection en vue de la Coupe du monde, est notamment évoqué du côté de West Ham, même si ses prétentions salariales pourraient poser problème.