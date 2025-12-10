Menu Rechercher
Al-Ittihad : Karim Benzema n’a pas prolongé

Par Santi Aouna - Dahbia Hattabi
Depuis quelques semaines, beaucoup de supporters de l’Olympique Lyonnais rêvent d’un retour de la légende Karim Benzema. Celui que l’on surnomme "Coco" arrive à la fin de son contrat à Al-Ittihad en juin prochain. Le Nueve, qui pourrait se retrouver libre, fait donc saliver les amoureux de l’OL. Mais ces derniers jours, des nouvelles venues d’Arabie saoudite indiquent que le Ballon d’Or 2022 a prolongé son contrat avec le club de Djeddah.

Une information que nous sommes en mesure de démentir. En effet, Karim Benzema n’a pas étendu son bail à Al-Ittihad. D’autant qu’il n’a pas encore reçu d’offre officielle de la part de son club nous a-t-on fait savoir. Le footballeur, qui va fêter ses 38 ans le 19 décembre prochain, a inscrit 11 buts en 12 matchs cette saison toutes compétitions confondues.

