Karim Benzema a déjà un plan en tête pour son après-carrière

Actuellement sous les couleurs d’Al-Ittihad, Karim Benzema continue de briller en Saudi Pro League. Un niveau de performance qui pourrait d’ailleurs lui permettre de participer à la prochaine Coupe du Monde sur le sol américain. C’est en tout cas une possibilité que le principal concerné n’a clairement pas écarté. Un entretien accordé à L’Equipe où l’international français en a également dit plus sur son après carrière.

La suite après cette publicité

«J’ai beaucoup de choses en tête, mais il y a un truc que j’aime bien : monter des académies pour les jeunes. J’ai envie de transmettre ma vision du foot, le foot que j’aime. Je ne vais pas te dire qu’on perd ce football-là, mais j’aimerais qu’on le voie dans le football des plus jeunes, parce que ça commence là, à la formation. J’ai envie de faire des choses comme ça. Donc oui, transmettre cette vision du foot technique, jeu collectif avec les coéquipiers, une-deux aux plus jeunes, ça m’attire. Directeur sportif ou président d’un club, ce n’est pas possible ? On verra. Je ne sais pas. En tout cas, j’ai beaucoup d’objectifs. Ça peut être ça, ou peut-être devenir entraîneur, ou d’autres choses. J’aime tout ce qui est proche du terrain».