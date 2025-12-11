Menu Rechercher
Commenter 3
SPL

Karim Benzema a déjà un plan en tête pour son après-carrière

Par Josué Cassé
1 min.
Karim Benzema @Maxppp

Actuellement sous les couleurs d’Al-Ittihad, Karim Benzema continue de briller en Saudi Pro League. Un niveau de performance qui pourrait d’ailleurs lui permettre de participer à la prochaine Coupe du Monde sur le sol américain. C’est en tout cas une possibilité que le principal concerné n’a clairement pas écarté. Un entretien accordé à L’Equipe où l’international français en a également dit plus sur son après carrière.

La suite après cette publicité

«J’ai beaucoup de choses en tête, mais il y a un truc que j’aime bien : monter des académies pour les jeunes. J’ai envie de transmettre ma vision du foot, le foot que j’aime. Je ne vais pas te dire qu’on perd ce football-là, mais j’aimerais qu’on le voie dans le football des plus jeunes, parce que ça commence là, à la formation. J’ai envie de faire des choses comme ça. Donc oui, transmettre cette vision du foot technique, jeu collectif avec les coéquipiers, une-deux aux plus jeunes, ça m’attire. Directeur sportif ou président d’un club, ce n’est pas possible ? On verra. Je ne sais pas. En tout cas, j’ai beaucoup d’objectifs. Ça peut être ça, ou peut-être devenir entraîneur, ou d’autres choses. J’aime tout ce qui est proche du terrain».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Ittihad
Karim Benzema

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Ittihad Logo Al Ittihad
Karim Benzema Karim Benzema
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier