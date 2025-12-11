Le PSG a trouvé le remplaçant d’Hakimi, le constat surprenant de l’Espagne sur le Real Madrid

La solution pour remplacer Hakimi

Malgré le match nul, il y a une bonne nouvelle au PSG : le retour au très haut niveau de Warren Zaïre-Emery. Après une saison de moins bien, l’international français signe un retour convaincant depuis plusieurs semaines, il a encore confirmé hier soir qu’il était beaucoup mieux. Zaïre-Emery a été aligné en tant que latéral droit en l’absence d’Achraf Hakimi et il a fait plus que le job. Il a contenu Nico Williams qui n’a quasiment jamais eu l’occasion de mettre en danger le PSG, il a offert un ballon de but à Senny Mayulu. Bref, s’il y a bien un qui assimile parfaitement les consignes de Luis Enrique, c’est lui. Le coach espagnol a répété plusieurs fois qu’il n’y avait pas besoin de recruter un remplaçant à Achraf Hakimi parce qu’il avait déjà des solutions en interne : nul doute que Warren Zaïre-Emery est la plus crédible d’entre elles.

Le Real Madrid presque épargné

En Espagne, le Real Madrid accueillait Manchester City dans une rencontre qui valait chère. « Du mieux sans récompense », voilà la Une du journal AS pour qualifier la défaite des Madrilènes 2-1 face aux Skyblues. Même son de cloche chez Marca, « sans reconnaissance » écrit l’autre quotidien. Le Real Madrid avait ouvert le score grâce au premier but de Rodrygo avec le Real depuis un match amical en août dernier. Mais le Real a fini par craquer à cause d’erreurs défensives, Nico O’Reilly et Erling Haaland ont inversé la tendance et Manchester City l’a emporté 2-1. Le Real Madrid peut nourrir des regrets parce qu’il n’a pas été ridicule, contrairement au week-end dernier contre le Celta Vigo. Endrick a touché la barre, Donnarumma a dû s’employer plusieurs fois et la fin de match aurait pu tourner en faveur des Madrilènes. Mais il y a des périodes où rien ne va, des occasions, mais pas de buts écrit la presse ibérique. Le Real Madrid s’en tire avec une nouvelle défaite, mais cette fois il y a des signaux positifs, même s’ils sont forcément difficiles à voir vu la situation délicate du club.

Arsenal le bon élève

La confiance est à son pic chez Arsenal, vainqueur facile 3-0 sur la pelouse de Bruges. Noni Madueke a inscrit un doublé dont un but exceptionnel, un rush de 30 mètres conclu par un missile en pleine lucarne. Quand ce n’est pas Bukayo Saka ou Leandro Trossard, ce sont Noni Madueke et Gabriel Martinelli. Cet Arsenal fait peur écrit le journal AS. Les Gunners sont à 6/6 en Ligue des Champions, le leader de Premier League a parfaitement réagi après sa défaite dans le temps additionnel à Aston Villa le week-end dernier. Plus le temps passe et plus Arsenal confirme son statut d’outsider plus que sérieux dans cette Ligue des Champions.