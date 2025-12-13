PSG : la réaction à chaud de Gonçalo Ramos

Après la victoire dans la douleur du PSG contre Metz (2-3), Gonçalo Ramos s’est présenté au micro de L1+. Auteur de l’ouverture du score, le buteur portugais a affiché sa satisfaction : «très content de gagner, on n’a pas très bien fini, mais le plus important c’est la victoire. C’est pas facile de jouer à l’extérieur, on va regarder le match pour voir ce qu’on peut améliorer».

Très content de marquer, le buteur des champions d’Europe a ensuite évoqué la performance des Titis : «oui, ça fait plaisir, ils travaillent très bien tous les deux, ils méritent beaucoup (Mbaye et Ndjantou)». Et de conclure sur la Coupe Intercontinentale :« c’est difficile de jouer contre les équipes brésiliennes, mais on est prêt pour affronter tout le monde».