France, Algérie : Marouane Chamakh tacle Rayan Cherki

Capé à 65 reprises avec le Maroc, Marouane Chamakh n’a jamais eu un instant d’hésitation au moment de choisir entre les Lions de l’Atlas et l’équipe de France. C’est ce qu’il confie dans le podcast Kampo, présenté par Smail Bouabdellah, au cours duquel il exprime également ses regrets de voir de plus en plus de binationaux nager entre deux eaux. Il pointe par exemple du doigt le cas de Rayan Cherki, qu’il oppose à celui de Yacine Adli, dont il loue le courage d’avoir publiquement affirmé son souhait de jouer avec les Bleus, plutôt qu’avec l’Algérie.

«Les binationaux ? Il faut être franc, ne pas jouer avec deux nations, deux peuples (…) Yacine Adli a été très cash, contrairement à d’autres joueurs, comme l’international français qui est à Manchester City là (il a oublié le nom de Cherki), ou à d’autres qui laissent planer le doute. Il (Adli) s’est peut-être fait lyncher mais il a été clair et net. J’ai apprécié car il n’a pas joué de double jeu, peut-être qu’il reviendra sur sa décision, mais dès le départ, il n’a pas fait attendre.»