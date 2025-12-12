Coupe Arabe : l’Algérie s’incline contre les Emirats Arabes Unis en quarts de finale !

Après les qualifications du Maroc et de l’Arabie saoudite jeudi, les quarts de finale de la Coupe Arabe se poursuivaient ce vendredi avec le match des Fennecs. L’Algérie défiait les Émirats arabes unis à 18h30 (heure française) pour une place dans le dernier carré. Une rencontre qui tardait à se décanter malgré une domination algérienne au cours du premier acte et deux buts refusés pour des positions de hors-jeu. Au retour des vestiaires, l’Algérie trouvait finalement la faille grâce à Boulbina, qui reprenait un tir de Brahimi repoussé par le gardien émirien (1-0, 46e).

La suite après cette publicité

Une joie de courte durée puisque les EAU égalisaient quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Bruno (1-1, 64e). En fin de match, les Algériens poussaient, mais ne parvenaient pas à reprendre l’avantage et il fallait finalement attendre les prolongations, puis une séance de tirs aux buts pour connaître le verdict de ce duel. Mais après des penalties manqués par les Fennecs, les Emirats Arabes Unis se sont imposés et retrouveront le Maroc, lundi à 15h30, pour tenter de rallier la finale.