Menu Rechercher
Commenter 87
Coupe Arabe

Coupe Arabe : l’Algérie s’incline contre les Emirats Arabes Unis en quarts de finale !

Par Josué Cassé
1 min.
Yassine Benzia a inscrit un doublé @Maxppp

Après les qualifications du Maroc et de l’Arabie saoudite jeudi, les quarts de finale de la Coupe Arabe se poursuivaient ce vendredi avec le match des Fennecs. L’Algérie défiait les Émirats arabes unis à 18h30 (heure française) pour une place dans le dernier carré. Une rencontre qui tardait à se décanter malgré une domination algérienne au cours du premier acte et deux buts refusés pour des positions de hors-jeu. Au retour des vestiaires, l’Algérie trouvait finalement la faille grâce à Boulbina, qui reprenait un tir de Brahimi repoussé par le gardien émirien (1-0, 46e).

La suite après cette publicité

Une joie de courte durée puisque les EAU égalisaient quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Bruno (1-1, 64e). En fin de match, les Algériens poussaient, mais ne parvenaient pas à reprendre l’avantage et il fallait finalement attendre les prolongations, puis une séance de tirs aux buts pour connaître le verdict de ce duel. Mais après des penalties manqués par les Fennecs, les Emirats Arabes Unis se sont imposés et retrouveront le Maroc, lundi à 15h30, pour tenter de rallier la finale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (87)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe Arabe
Algérie
EAU

En savoir plus sur

Coupe Arabe Coupe Arabe
Algérie Flag Algérie
EAU Flag Émirats arabes unis
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier