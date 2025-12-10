Algérie : Riyad Mahrez recadre un hater sur sa forme physique

La magie des réseaux sociaux. Depuis quelques mois maintenant, Riyad Mahrez est souvent pointé du doigt par les supporters de la sélection algérienne concernant son niveau. Moins décisif et surtout moins explosif physiquement, la star d’Al-Ahli en Arabie saoudite ne fait plus autant l’unanimité. Et certains estiment même qu’il ne doit plus être appelé par le sélectionneur Vladimir Petkovic. Ces dernières heures, une vidéo de Riyad Mahrez circule sur les réseaux sociaux où on le voit épuisé après un test physique. En fond sonore, on entend le préparateur lâcher "13,4" et certains s’en sont servis pour dénoncer sa condition physique et une supposée faible VMA à 13,4.

De quoi faire réagir le joueur sur son compte X. Il a répondu à une page qui rétablissait la vérité à son sujet. «Merci lol c’était même pas un test de VMA hier simplement un test physique (et accessoirement 13.4 c’est même pas la VMA d’un enfant) je veux bien avoir vieilli mais soyez sérieux les experts de Twitter », a lancé l’ancien de City sous un post disant «je lis des trucs depuis hier le “13,4” du speaker, je pense que c’est surtout le palier auquel se trouve Merih Demiral (derrière). Il venait de commencer son test, donc c’est surtout lui. C’est des professionnels, rien à avoir avec vos trucs de collèges les reufs mdrrr»