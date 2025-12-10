Menu Rechercher
Commenter 8
CAN

Algérie : Riyad Mahrez recadre un hater sur sa forme physique

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Mahrez avec Al Ahli @Maxppp

La magie des réseaux sociaux. Depuis quelques mois maintenant, Riyad Mahrez est souvent pointé du doigt par les supporters de la sélection algérienne concernant son niveau. Moins décisif et surtout moins explosif physiquement, la star d’Al-Ahli en Arabie saoudite ne fait plus autant l’unanimité. Et certains estiment même qu’il ne doit plus être appelé par le sélectionneur Vladimir Petkovic. Ces dernières heures, une vidéo de Riyad Mahrez circule sur les réseaux sociaux où on le voit épuisé après un test physique. En fond sonore, on entend le préparateur lâcher "13,4" et certains s’en sont servis pour dénoncer sa condition physique et une supposée faible VMA à 13,4.

La suite après cette publicité
Riyad Mahrez
Merci lol c’était même pas un test de VMA hier simplement un test physique (et accessoirement 13.4 c’est même pas la VMA d’un enfant) je veux bien avoir vieilli mais soyez sérieux les experts de Twitter 🤦🏽‍♂️
SPL 🇸🇦
Je lis des trucs depuis hier le “13,4” du speaker, je pense que c’est surtout le palier auquel se trouve Merih Demiral (derrière). Il venait de commencer son test, donc c’est surtout lui.

C’est des professionnels, rien à avoir avec vos trucs de collèges les reufs mdrrr.
Voir sur X

De quoi faire réagir le joueur sur son compte X. Il a répondu à une page qui rétablissait la vérité à son sujet. «Merci lol c’était même pas un test de VMA hier simplement un test physique (et accessoirement 13.4 c’est même pas la VMA d’un enfant) je veux bien avoir vieilli mais soyez sérieux les experts de Twitter », a lancé l’ancien de City sous un post disant «je lis des trucs depuis hier le “13,4” du speaker, je pense que c’est surtout le palier auquel se trouve Merih Demiral (derrière). Il venait de commencer son test, donc c’est surtout lui. C’est des professionnels, rien à avoir avec vos trucs de collèges les reufs mdrrr»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Algérie
Riyad Mahrez

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Algérie Flag Algérie
Riyad Mahrez Riyad Mahrez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier