Surprises, valeurs sûres, absents : à quoi s’attendre pour la liste de l’Algérie ?

L’Algérie joue gros à cette CAN au Maroc. Après deux éditions du tournoi continental où les Fennecs sont sortis en phase de poules, ces derniers n’ont plus le droit à l’erreur au Maroc. Pour son premier grand rendez-vous à la tête de l’Algérie, Vladimir Petkovic sera également attendu au tournant. Même s’il a réussi à qualifier les Verts pour leur première Coupe du monde depuis 2014, l’ancien sélectionneur de la Suisse ne devra pas se louper au Maroc. Et cela commence par une liste réussie où beaucoup de noms vont être attendus et scrutés de près. Et même si plusieurs joueurs sont sûrs d’être dans la liste de Petkovic, d’autres noms font plus débat.

Ils sont assurés d’être à la CAN

Pour sa dernière CAN, comme lui-même l’a affirmé, Riyad Mahrez va être de la partie. Décrié par certains supporters après deux dernières CAN ratées et un leadership remis en question, l’attaquant d’Al-Ahli, capitaine aux yeux de Petkovic, sera appelé. Meilleur joueur algérien de la campagne de qualifications à la Coupe du monde et performant avec Wolfsburg (5 buts en 14 matches), Mohammed Amoura va également être de la partie. Cadres de la défense algérienne et titulaires sous les ordres de Petkovic, Aïssa Mandi et Ramy Bensebaïni vont être de l’aventure hors énorme retournement de situation.

Appelé pour la première fois il y a quelques semaines, Luca Zidane ira, normalement, au Maroc et peut même prétendre à une place de titulaire avec la blessure d’Alexis Guendouz. Il en va de même pour Oussama Benbot, qui va le concurrencer pour être titulaire. Avec l’absence d’Amine Gouiri, Baghdad Bounedjah, héros de la finale de 2019 et toujours prolifique malgré l’âge, sera présent à l’occasion de ce qui pourrait être sa dernière CAN. Il a des chances d’être le titulaire sur le front de l’attaque. Malgré une période de moins bien avec Manchester City, Rayan Aït-Nouri peut toujours compter sur le soutien de Petkovic, qui compte sur lui. En grande forme avec le Bayer Leverkusen et nouveau chouchou des supporters algériens, il semble inconcevable de ne pas voir l’entraîneur bosniaque ne pas convoquer Ibrahim Maza pour le tournoi au Maroc.

Ils devraient être à la CAN

Même si les Algériens se montrent parfois durs à son égard ces derniers mois, Houssem Aouar est toujours dans les petits papiers de Petkovic. Présent lors du dernier rassemblement, l’ancien Lyonnais devrait être à la CAN. Figurant parmi les nombreuses sensations du début de saison en Ligue 1, Ilan Kebbal a de grandes chances d’être au Maroc. Fortement apprécié par le peuple algérien et très performant en Eredivisie depuis le début de cette cuvée, Anis Hadj-Moussa devrait également garnir le secteur offensif des Fennecs pour cette Coupe d’Afrique des Nations. Farès Chaïbi s’est aussi imposé ces derniers mois comme un membre important de la sélection algérienne. Dans la lignée de ces performances avec l’Eintracht Francfort, le natif de Lyon devrait être au Maroc.

Dans l’entrejeu, il pourrait s’asseoir dans l’avion aux côtés d’Hicham Boudaoui, toujours satisfaisant avec l’Algérie. Performant avec le LOSC, Nabil Bentaleb a de grandes chances d’être du voyage de l’autre côté de la Méditerrannée. Au milieu de terrain, Adem Zorgane, constant avec l’Union Saint-Gilloise et Ismaël Bennacer, appelé lors du dernier rassemblement et de retour avec le Dinamo Zagreb, devraient faire partie du milieu de l’Algérie à la CAN. Adulé par le peuple algérien depuis son arrivée avec l’Algérie en octobre, Samir Chergui devrait être appelé grâce à ses belles prestations avec le Paris FC. Brillant avec les Young Boys de Berne et toujours au niveau avec les Fennecs, Jaouen Hadjam devrait être présent. Rafik Belghali, auteur de deux derniers rassemblements de haut niveau et performant avec l’Hellas Vérone, devrait figurer dans la liste de Petkovic. Mohamed Tougaï devrait également y être même si d’autres profils derrière lui poussent.

Ils ont une carte à jouer pour la CAN

Considéré unanimement comme l’un des joueurs les plus techniques de Ligue 1, Himad Abdelli n’est pas assuré d’être à la CAN malgré son niveau avec Angers. Il peut espérer y être même si l’espoir est mince. Présent lors des deux derniers rassemblements, Mehdi Dorval peut également croire en ses chances d’être à la CAN en tant que doublure de Belghali à droite. Performant avec Stuttgart et assurément inscrit dans le futur des Fennecs, Badredine Bouanani a une petite chance d’être présent dans le groupe de l’Algérie à la CAN.

Malgré un entrejeu bouché, Yacine Titraoui a une carte à jouer. Le milieu de Charleroi a joué 22 minutes lors du dernier rassemblement. Ramiz Zerrouki était aussi présent. Détesté par une partie des suiveurs du football algérien, l’ancien espoir du football néerlandais est toujours dans les petits papiers de Petkovic, qui pourrait l’appeler pour la CAN, au grand dam des supporters algériens, déçus de ses nombreuses performances ratées lorsqu’il a été titulaire ces dernières années. Derrière Bounedjah, plusieurs attaquants peuvent croire à une présence à la CAN.

Avec 9 buts cette saison avec le Dinamo Zagreb, Moncef Bakrar peut être une alternative très crédible. Performants à la Coupe Arabe, Redouane Berkane et Adil Boulbina représentent de bonnes solutions d’avenir et l’un d’entre eux pourrait être l’invité surprise de la liste de Petkovic pour la CAN. Le second cité, meilleur buteur du championnat algérien la saison passée, est très attendu par les supporters des Fennecs. Amin Chiakha, appelé régulièrement par Petkovic, est également en embuscade malgré ses prestations décevantes avec Velje (2 buts en 14 matches). En défense, Zineddine Belaïd et Ahmed Touba ont des chances d’être tous les deux à la CAN. Dans ce registre, il faut surveiller Achref Abada, performant avec l’Algérie à la Coupe Arabe.

Ils ne devraient pas être à la CAN

Toujours intéressant avec Angers, Haris Belkebla part de plus loin pour être appelé à la CAN. Le milieu scoïste n’a plus été appelé depuis 2023 avec les Fennecs. Malgré ses belles prestations avec La Gantoise, Abdelkahar Kadri ne semble pas être dans les plans de Vladimir Petkovic pour la CAN au milieu de terrain. Présent à la Coupe Arabe, il paraît surprenant de voir Youcef Atal à la CAN même s’il a été valorisé par le sélectionneur bosnien ces derniers mois. Yassine Benzia est dans la même situation.

Refusant, selon de nombreuses sources algériennes, d’être appelé à la Coupe Arabe, Saïd Benrahma ne devrait pas être présent à la CAN. Malgré des prestations abouties avec NEOM, l’ancien de Lyon n’a plus été appelé depuis septembre. En défense, Kevin Van Den Kerkhof et Elias Benkara devraient également être trop justes pour figurer dans la liste de Petkovic. Revenu de blessure ces derniers temps, Mohamed Belloumi part également de loin malgré des prestations encourageantes pour l’avenir.