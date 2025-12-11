Pourquoi un joueur de D6 brésilienne a été appelé par le Cameroun pour la CAN ?

Du néant médiatique de la D6 brésilienne aux projecteurs de la CAN : Arnaud Mael Kamdem a sans doute eu besoin d’un instant pour saisir que l’invraisemblable s’imposait comme une vérité. Inconnu du grand public, ce milieu de terrain de 25 ans a appris ces dernières heures sa convocation pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Cameroun. Jamais la Fecafoot n’avait convoqué un joueur évoluant dans une division aussi basse à l’étranger.

Au pays, cette information a logiquement déclenché un vif étonnement, même si le joueur n’était pas un profil totalement méconnu du côté de la Fédération (il avait connu des sélections en équipes de jeunes, notamment en U20). Nommé au débotté pour remplacer Marc Brys, viré de son poste de sélectionneur par Samuel Eto’o, David Pagou connaît aussi bien le milieu pour l’avoir eu sous ses ordres lors de leur passage commun au club de Renaissance de Ngoumou. C’est de cette relation, conjuguée au forfait de Brice Ambina (Valarenga), que Kamdem doit surtout sa convocation.

Cette convocation va probablement lancer sa carrière

Au Cameroun, on explique que le sélectionneur a préféré miser sur un élément fiable et de confiance, plutôt que sur la valeur intrinsèque d’un joueur (Yvan Neyou n’a par exemple pas été retenu pour la CAN, et a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale). Un rajeunissement de l’effectif s’imposait aussi avec les mises à l’écart de cadres emblématiques comme André Onana, Vincent Aboubakar ou Eric-Maxim Choupo-Moting. Mais il reste que ce choix soulève certaines interrogations sur la hiérarchie qui semble dicter certaines convocations, au-delà du simple et pur critère sportif. Certains joueurs de Ligue 2, de Championship ou même de D1 suisse n’ont par exemple pas été convoqués. Ce qui remet en cause le principe de méritocratie.

Parti s’aventurer très jeune en Amérique du Sud, Kandem a, lui, connu une dizaine de clubs brésiliens, jusqu’à s’installer ces dernières semaines au Sinop Sport Clube, formation qui appartient à la 2e division de l’État du Mato Grosso, en dessous de la Serie D et du Championnat d’État. Un parcours qui fait de sa présence une énorme surprise au milieu des Bryan Mbeumo ou Carlos Baleba, mais qui pourrait prendre un nouveau virage à 180 degrés s’il fait bonne figure lors du tournoi.