Le Cameroun convoque un joueur de D6 brésilienne pour la CAN
Le grand n’importe quoi continue du côté du Cameroun. A quelques semaines de la CAN 2025 au Maroc, les Lions Indomptables sont frappés par à une nouvelle histoire invraisemblable. Limogé par la Fédération camerounaise après l’échec de la qualification au Mondial 2026, Marc Brys est toujours soutenu par le ministère et il a décidé de dévoiler sa propre liste pour la CAN.
Dans le même temps, le nouveau sélectionneur nommé par la FECAFOOT David Pagou a aussi dévoilé sa liste officielle avec l’absence de plusieurs cadres dont André Onana ou Vincent Aboubakar. Et le coach de 56 ans, qui donné une conférence de presse officielle ces derniers jours, a décidé de casser les codes. En effet, suite au forfait de Brice Ambina (Valerenga) au milieu de terrain, le Cameroun a appelé Maël Kamdem (25 ans), milieu qui évolue en… D6 brésilienne dans le club de Sinop Futebol Clube. Un choix très surprenant pour une grosse nation comme le Cameroun.
En savoir plus sur
2 listes pour la CAN, règlements de comptes : ça part déjà en vrille pour le Cameroun et Samuel Eto’o
Bayern Munich : Lennart Karl, le phénomène allemand de 17 ans qui est en train de choquer tout le monde
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer