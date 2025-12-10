Le Cameroun convoque un joueur de D6 brésilienne pour la CAN

Le grand n’importe quoi continue du côté du Cameroun. A quelques semaines de la CAN 2025 au Maroc, les Lions Indomptables sont frappés par à une nouvelle histoire invraisemblable. Limogé par la Fédération camerounaise après l’échec de la qualification au Mondial 2026, Marc Brys est toujours soutenu par le ministère et il a décidé de dévoiler sa propre liste pour la CAN.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, le nouveau sélectionneur nommé par la FECAFOOT David Pagou a aussi dévoilé sa liste officielle avec l’absence de plusieurs cadres dont André Onana ou Vincent Aboubakar. Et le coach de 56 ans, qui donné une conférence de presse officielle ces derniers jours, a décidé de casser les codes. En effet, suite au forfait de Brice Ambina (Valerenga) au milieu de terrain, le Cameroun a appelé Maël Kamdem (25 ans), milieu qui évolue en… D6 brésilienne dans le club de Sinop Futebol Clube. Un choix très surprenant pour une grosse nation comme le Cameroun.