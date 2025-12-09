2 listes pour la CAN, règlements de comptes : ça part déjà en vrille pour le Cameroun et Samuel Eto’o

La Fecafoot n’a rien à envier à Netflix. Depuis plusieurs mois, la fédération camerounaise de football enchaîne les histoires en tous genres. Lors du dernier épisode la semaine dernière, le sélectionneur Marc Brys a été démis de ses fonctions à près de 3 semaines de la Coupe d’Afrique des Nations. On reproche notamment au Belge des «actes et propos irrévérencieux, tendancieux et d’insubordination » ainsi que onze « manquements professionnels ». Dans la foulée, la Fecafoot a annoncé confier les rênes de la sélection nationale à David Pagou. Ce dernier a dressé sa liste pour la CAN 2025. Une liste dont ont été exclus plusieurs tauliers, dont André Onana ou Vincent Aboubakar. Ce qui a fait parler au pays.

Le sélectionneur viré a annoncé sa liste pour la CAN

Ce mardi, de nouveaux rebondissements ont eu lieu. Marc Brys, qui ne digère toujours pas son renvoi, a vidé son sac sur TV5 Monde, accusant Eto’o d’avoir eu sa tête. «Je suis déçu, pas pour moi-même, mais sur tout, en général. On était bien concentré. Le groupe était vraiment focus sur la CAN. Ce sont trois matches importants pour nous, pour le Cameroun (contre le Gabon, la Côte d’Ivoire et le Mozambique au premier tour, ndlr). Comment tu peux défendre cette décision ? Ce n’est pas une décision générale. (…) Je trouve que ce n’est pas normal. C’est du jamais vu, qu’il jette tout le Minsep (Ministère des Sports) dehors comme ça. C’est un peu saboter les choses. Tu ne peux pas jeter autant de gens à la poubelle parce que tu penses que tu n’as pas besoin d’eux.»

Puis, Brys, qui est le seul sélectionneur actuellement sous contrat avec la Fecafoot, a ajouté : « tant qu’il n’y a pas une note signée de la Présidence de la République nommant David Pagou, le sélectionneur des Lions Indomptables, aux yeux de l’Etat du Cameroun, reste M. Marc Brys. Cela ne se discute pas, et c’est ainsi au Cameroun depuis 30 ans au moins.» Ce dernier a d’ailleurs dévoilé hier sa liste des 28 joueurs sélectionnés pour la CAN 2025 précise Cameroun Infos. Plusieurs éléments écartés, dont Aboubakar et Onana, y figurent d’ailleurs. Une manœuvre lunaire puisque David Pagou, qui a été nommé par la fédération camerounaise, a déjà donné sa liste. Dans tout ce marasme, l’omniprésent Samuel Eto’o s’est fait discret. Un fait rare. Mais cela n’a pas duré très longtemps.

Samuel Eto’o accuse

Hier soir, le boss de la Fecafoot s’est exprimé au micro d’Info TV. L’occasion de répondre aux diverses polémiques. Concernant le choix du nouveau coach national et surtout ses choix pour la CAN qui lui auraient été dictés par Eto’o, il a répondu : «le sélectionneur Pagou vit avec ce groupe depuis plusieurs mois. Donc il sait mieux que vous, que le président que je suis, ce qui est bon pour le groupe pour réussir. Pourquoi vous allez chercher des choses qui n’existent pas ? Si vous me demandez de faire ma liste, je prendrai d’abord mes enfants. C’est logique.» Ensuite, l’ancien joueur du FC Barcelone et de l’Inter Milan a été questionné sur le dossier brûlant concernant Marc Brys.

« Je parle uniquement des employés de la fédération. Pagou a été élu meilleur entraîneur camerounais donc il était tout à fait naturel pour mon comité exécutif de lui confier la sélection nationale […] Vous ne le savez peut-être pas, suite à la non-qualification du Cameroun pour une Coupe du monde à 48, nous perdons en prestige. Comment expliquer ça ? Le manque à gagner est d’au moins 12 milliards de FCFA […] Je ne parle que de mes collaborateurs. Je n’ai limogé personne. Je pense que ce monsieur [Marc Brys, ndlr] appartient à un département.» Sans le nommer, Samuel Eto’o a tout de même envoyé des piques à Marc Brys, qui n’a pas atteint les objectifs de la fédération à laquelle il aurait donc fait perdre un sacré pactole.

Le boss de la Fecafoot règle ses comptes

Concernant les absences de cadres, le président de la Fecafoot a évoqué le cas Onana. Le gardien a eu quelques tensions avec la fédération camerounaise. «Un père ne se lasse pas pour pardonner à un fils. Les portes restent ouvertes. J’ai été déçu par certaines situations mais je n’ai pas de problème parce que j’ai fait ce chemin avant. Ce n’est même pas une trahison, c’est un enfant qui voit les choses différemment.» Sur Canal+ Afrique, David Pagou en a dit plus sur ses choix forts avant la CAN. « Pour moi, en tant qu’entraîneur, dans ma philosophie, avoir autant de cadres dans une équipe, c’est un problème. Je sais ce que c’est qu’un vestiaire : il y a des goûts et des couleurs, ça ne se discute pas.»*

Il a ajouté : «donc vous n’allez pas me demander pourquoi je n’ai pas appelé untel ou untel, parce que tous les joueurs camerounais voudraient jouer dans cette équipe nationale. Mais si l’on devait appeler tout le monde, ce ne serait pas possible. On en convoque 28, il n’y en a que 26 sur la feuille de match, 11 sur le terrain, 15 sur le banc de touche. Vous voyez bien : ce sont des choix.» De son côté, Eto’o a réglé ses comptes avec ceux qui voulaient du mal à son pays. «Ils ont tout fait pour m’éliminer. Ils ont tout fait. Gérémie Njitap (président du syndicat des joueurs au Cameroun suspendu 5 ans par la Eto’o et la Fecafoot) en tête — je le dis ouvertement, ils le savent. Mais Dieu, qui fait les choses et règle les problèmes des orphelins et de ceux qui ne veulent pas nuire aux autres, a fait son œuvre. Je pense qu’eux-mêmes sont aujourd’hui confrontés à leurs propres problèmes avec la FIFA. Parce que ce sont des gens qui ne sont pas honnêtes : ils vous disent une chose et en font une autre.» Et avec tout cela, il y a une CAN à préparer. La suite au prochain épisode…