Bundesliga : le RB Leipzig s’incline contre l’Union Berlin

Coup de froid pour le RB Leipzig. Deuxième de Bundesliga derrière le Bayern Munich, largement leader, le club de Red Bull devait s’imposer pour rester dans le sillon du club bavarois sur la pelouse de l’Union Berlin. Mais après une première période maitrisée, Burke ouvrait le score pour le club de la capitale (1-0, 57e).

La suite après cette publicité

Avant que Leipzig n’égalise dans la foulée grâce au jeune Français Tidiam Gomis (1-1, 60e). Une égalisation de courte durée, puisque Ansah redonnait l’avantage à l’Union quelques instants plus tard (2-1, 64e). Quelques instants avant la fin du match, Skarke assurait la victoire pour les locaux (3-1, 90e+3). Avant de recevoir le Bayer Leverkusen, Leipzig perd trois points importants et risque de laisser sa deuxième place à l’issue de la journée. De son côté, l’Union Berlin remonte au 8e rang.