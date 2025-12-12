Manchester United croule sous 1,47 milliard d’euros de dettes

Les dettes totales de Manchester United ont atteint un niveau record de 1,29 milliard de livres sterling (soit environ 1,47 milliard d’euros) au terme du dernier trimestre, selon les résultats financiers publiés par le club et relayés par The Times. Cette somme inclut un emprunt supplémentaire de 120 millions d’euros destiné à financer les transferts récents, portant la dette à 854 millions d’euros. Les passifs non courants s’élèvent à environ 246 millions d’euros et les passifs courants à environ 368 millions d’euros, comprenant principalement les frais de transfert à court terme. Malgré ce niveau d’endettement, les mesures de restructuration et les suppressions de près de 500 emplois supervisées par l’actionnaire minoritaire Sir Jim Ratcliffe ont permis de générer un bénéfice d’exploitation.

Après des frais financiers d’environ 24 millions d’euros, le club affiche une perte avant impôts de 9,6 millions d’euros pour le trimestre. Les ventes Garnacho et Antony ainsi que le programme de rationalisation ont réduit la part de la masse salariale dans les revenus totaux de 56 % à 52,5 %. Sportivement, le club va légèrement mieux et les Red Devils sont positionnés à la 6e place au classement de Premier League.