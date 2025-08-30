Chelsea s’offre Alejandro Garnacho

Lancé dans le grand bain par Ralf Rangnick contre Chelsea, en Premier League, lors de la saison 2021-2022, l’histoire d’amour entre Manchester United et Alejandro Garnacho avait pourtant si bien commencé. L’Argentin de 21 ans a même réalisé son rêve en jouant aux côtés de son idole, Cristiano Ronaldo. Mais depuis l’arrivée de Rúben Amorim sur le banc mancunien (en novembre 2024), rien n’allait plus pour le natif de Madrid. En effet, depuis l’arrivée du technicien portugais en provenance du Sporting, Garnacho a vu son temps de jeu s’écourter match après match. La goutte d’eau qui a donc lancé officiellement des rumeurs de départ est son statut de remplaçant lors de la finale de la Ligue Europa contre Tottenham en mai dernier. Il est entré à la 71e minute, mais les Red Devils se sont finalement incliné (1-0).

Il a ensuite été écarté de l’effectif lors de la pré-saison. Pourtant, l’ailier gauche de Manchester United a réalisé la meilleure saison de sa carrière, en tout cas statistiquement : 11 buts et 10 passes décisives toutes compétions confondues, en 58 matchs. Ensuite, le joueur avait critiqué les choix tactiques de son nouvel entraîneur, ce qui a créé une rupture entre Amorim et Garnacho. Le coach portugais avait ensuite expliqué : « Alejandro Garnacho est un garçon vraiment talentueux, mais parfois les choses ne fonctionnent pas. On ne peut pas expliquer précisément ce qui se passe. Il est clair qu’il veut quelque chose de différent avec un leadership différent ». C’est à ce moment-là que plusieurs clubs de Premier League se sont montrés intéressés par Garnacho, à l’image d’Aston Villa et donc des Blues.

La 4e vente plus grosse vente de Man United

Ce samedi, le club londonien a officialisé l’arrivée de l’Argentin contre 46 millions d’euros, tandis que Manchester United conservera 10% sur une future revente : «Chelsea est ravi de confirmer la signature d’Alejandro Garnacho en provenance de Manchester United. L’international argentin, qui a eu 21 ans en juillet, a signé un contrat à long terme à Stamford Bridge qui court jusqu’en 2032», indique le communiqué. Formé à Man United, Garnacho devient par ailleurs la quatrième plus grosse vente de l’histoire de Manchester United après, évidemment, Cristiano Ronaldo (94 M€), Romelu Lukaku (65 M€) et Angel Di Maria (63 M€).

Sous Enzo Maresca, l’actuel coach de Chelsea, Alejandro Garnacho évoluera sur l’aile gauche, en concurrence avec la recrue Jamie Bynoe-Gittens, fraîchement arrivé en provenance de Dortmund pour 56 M€. Il devrait malgré tout, au vu de son expérience en Premier League, avoir une longueur d’avance sur l’ailier anglais. Au total, Garnacho, à 21 ans, a disputé 143 matchs avec le mythique maillot rouge de Man U, contre 107 à Dortmund pour Bynoe-Gittens. Dans un système en 4-2-3-1, le prodige argentin évoluera aux côtés de Cole Palmer, et de Marc Cucurella sur son côté gauche. Garnacho est une top recrue pour les Blues, qui rejoint un effectif, Champion de la Coupe du Monde des Clubs et de l’UEFA Conférence League, déjà bien fourni.