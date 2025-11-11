OM : Amine Gouiri travaille au Qatar

Depuis la dernière trêve internationale et un choc avec le gardien de l’Ouganda, Amine Gouiri (25 ans) est sur le flanc. L’attaquant algérien, qui souffrait de l’épaule depuis quelques semaines, a été opéré. Ce mardi, La Gazette du Fennec nous donne de ses nouvelles.

Ainsi, on apprend que l’ancien de l’OL et de Rennes est depuis une semaine au centre médical Aspetar à Doha afin de poursuivre sa rééducation. Il suit «un programme millimétré» selon nos confrères, qui précisent qu’il est encadré par des spécialistes. L’objectif est de récupérer le plus vite possible afin de reprendre avec l’OM et de retrouver les Verts pour préparer le Mondial 2026.