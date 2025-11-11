L’affaire Lucas Chevalier secoue la presse, les confidences de Dayot Upamecano sur la rumeur PSG

La polémique Chevalier continue de faire parler

La presse revient sur l’affaire Lucas Chevalier. Le gardien du PSG traverse une sacrée zone de turbulences, entre ses prestations décevantes et l’affaire du like sur une publication pro-RN. Chevalier a été très touché par les proportions prises par cette petite polémique, d’ailleurs sa réaction à 4h du matin sans consultation de son community manager et de son club en dit long sur son état. Le journal L’Équipe explique que l’éducation de Lucas Chevalier a été bâtie sur l’idée que les extrêmes n’amènent rien de bon, voilà pourquoi l’ancien Lillois a eu une réaction à fleur de peau. La vie est plus dure à Paris, mais il a du soutien. Notamment celui de Karim Boukrouh, son ancien entraîneur à Marck près de Lille. « Il n’a pas cette mentalité-là, ce n’est pas le genre de la maison » a-t-il expliqué au Parisien. Lucas Chevalier sera peut-être amené à s’expliquer publiquement sur cette polémique assez rapidement.

Upamecano se livre sur le PSG

Dayot Upamecano a accordé un entretien au journal L’Équipe. « Je fais partie des meilleurs » a déclaré le défenseur du Bayern Munich, conscient qu’il a passé un nouveau cap dans sa carrière et qu’il est à son meilleur niveau aujourd’hui. Titulaire indiscutable en club et en sélection, Upamecano va surtout être l’une des attractions du prochain mercato puisqu’il sera en fin de contrat avec le Bayern. « Mon agent s’en occupe. On va prendre la bonne décision. Je suis bien conseillé. Je suis focus sur ma saison, sur les objectifs en club et en sélection. Je n’ai pas la tête à ça. J’ai toujours dit que je me sentais bien au Bayern, j’ai un super coach. Je m’entends bien avec mes coéquipiers », a confié l’international français. Selon nos informations, Dayot Upamecano a donné son accord verbal au Real Madrid. Ça n’empêche pas le PSG d’être cité dans ce dossier et il a répondu à la question : « Je suis tranquille avec ça. Je suis sous contrat avec le Bayern. J’ai des objectifs. Je suis très reconnaissant s’il y a des clubs qui s’intéressent à moi. »

L’Espagne rêve d’un retour de Messi

En Espagne, le come-back insolite et inattendu de Leo Messi fait plaisir à tout le monde. C’est un bonheur partagé par absolument toute la Catalogne, voire-même tout le pays, que de revoir la Pulga fouler la pelouse du Camp Nou, près de quatre ans après son départ forcé du Barça. Leo Messi s’est entretenu avec le journal Sport, et forcément la question d’un retour à Barcelone est évoquée par le média catalan dans son édition du jour. Concrètement, un retour de Lionel Messi au mois de janvier est possible, mais il y a un tas de conditions. Une cession temporaire au Barça pendant l’intersaison de MLS, donc de décembre à février, reste techniquement possible, car la ligue américaine le permet. Mais les inscriptions ouvrent en janvier, ce qui compliquerait le dossier, surtout quand on connaît les difficultés financières du Barça pour inscrire des joueurs sur la liste de la Liga. Il est tout de même écrit que Barcelone envisagerait une last dance de six mois avant la Coupe du Monde, de la même manière que Thierry Henry avait pu le faire à Arsenal à l’époque.