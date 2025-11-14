La liste des 29 pays déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

Ils sont 29 déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026, pour un total de 48 participants. La 23e édition du Mondial se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec un format inédit au regard du nombre de sélections qui vont y participer. Il y aura ainsi 12 groupes de quatre sélections. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes seront alors qualifiés pour d’inédits seizièmes de finale.

La suite après cette publicité

En attendant de découvrir les derniers qualifiés (il reste une journée des éliminatoires et la trêve de mars servira à qualifier les barragistes des différentes zones), les qualifications ont déjà permis à 29 sélections de valider leur ticket pour le Mondial américain. En Europe, l’Angleterre et la France sont les deux premiers qualifiés.

La liste des qualifiés pour la Coupe du Monde 2026

PAYS ORGANISATEURS : Canada, États-Unis, Mexique

AFRIQUE : Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Sénégal

AMÉRIQUE DU SUD : Argentine, Brésil, Uruguay, Équateur, Colombie, Paraguay

La suite après cette publicité

ASIE : Japon, Iran, Ouzbékistan, Jordanie, Corée du Sud, Australie, Qatar, Arabie saoudite

EUROPE : Angleterre, France

La suite après cette publicité

OCÉANIE : Nouvelle-Zélande