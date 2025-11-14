EdF : Jérôme Rothen détruit Rayan Cherki

Hier, l’équipe de France s’est imposée 4-0 face à l’Ukraine et a validé son billet pour la Coupe du Monde 2026. Titulaire au coup d’envoi, Rayan Cherki a réalisé une prestation moyenne (notre rédaction lui a donné la note de 6/10) avant d’être remplacé à la 68e par Maghnes Akliouche. Une prestation qui n’a cependant pas du tout ravi Jérôme Rothen. Au micro de RMC Sport, l’ancien milieu de terrain a poussé un énorme coup de gueule contre l’attitude du joueur de Manchester City. Et il n’a pas mâché ses mots.

La suite après cette publicité

« C’est une chance énorme d’être titulaire dans un match important avec l’équipe de France. (…) Tous les joueurs qui jouent avec lui sont unanimes en disant qu’il a beaucoup de talent. (…) J’ai regardé tous les matches de City. J’étais unanime hier avant le match (pour l’encenser) en disant que tous les gestes superflus, il les a mis de côté. Je trouve que le mariage se fait parfaitement avec City et Guardiola. Hier, il se permet de refaire tous ces gestes superflus parce qu’il porte le maillot de l’équipe de France… Pourquoi ? Parce que tu ne respectes pas assez le maillot de la France contrairement à City ? J’espère pas. J’ai des doutes sur l’état d’esprit d’hier, sur les efforts qu’il met en place et sur tous ces gestes qui sont dégueulasses. Le coup du foulard à la troisième sélection… Quand t’as raté autant de choses sur un début de match, que t’as ralenti tout le jeu de l’équipe de France, tu viens faire un coup du foulard et tu perds le contrôle et ça passe inaperçu, personne ne lui dit rien. (…) Je ne parlerai même pas de la réalisation technique de son match qui a été abominable. Je parle juste de l’état d’esprit. Tu dois être irréprochable, d’autant plus quand tu as 22 ans et que c’est ta troisième sélection. Si au bout de la troisième sélection, ce n’est pas le cas et qu’il se fout de la gueule du monde, parce qu’il a joué hier pour amuser la galerie, qu’est-ce que ça va donner dans 40 sélections ? Si personne pas capable de lui dire, je le dis haut et fort. Il a le droit de se tromper. Il a grillé un joker. Quand je vois rentrer Akliouch et Ekitike, d’un seul coup, le jeu s’est éclairci. » Le message est passé.