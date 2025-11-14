Le Real Madrid n’a plus besoin de recruter Erling Haaland

Le nom d’Erling Haaland a souvent été cité du côté du Real Madrid. Avant l’arrivée de Kylian Mbappé, les médias espagnols assuraient que les dirigeants merengues envisageaient d’associer les deux attaquants les plus en vogue du moment. Depuis, Mbappé est devenu le buteur providentiel de la Casa Blanca et Haaland a prolongé son contrat avec les Cityzens jusqu’en 2034. Sans énorme surprise, le Norvégien n’est pas près de débarquer dans la capitale espagnole. Et selon Wesley Sneijder, l’ancien milieu madrilène, c’est une très bonne chose.

«Je pense que le Real Madrid a très bien fait de ne pas recruter Haaland. À un moment donné, ils envisageaient encore d’aligner Mbappé à gauche avec Haaland en attaque, mais je pense que la situation est bien meilleure aujourd’hui car, à mon avis, Mbappé est devenu un véritable attaquant. Sa façon de se positionner en tant qu’attaquant est unique, et je pense qu’il est désormais bien meilleur en tant qu’attaquant qu’en tant qu’ailier gauche, donc cela n’a plus de sens de recruter Haaland. C’est une bonne nouvelle pour Manchester City», a confié le Batave dans des propos relayés par AS.