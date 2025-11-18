Barça : neuf joueurs feront leurs débuts au Camp Nou contre l’Athletic

Le FC Barcelone retrouvera enfin le Spotify Camp Nou pour un match officiel de Liga contre l’Athletic ce week-end, plus de deux ans après le début des travaux et la fermeture de leur mythique enceinte. Le quotidien catalan Mundo Deportivo annonce que neuf joueurs de l’effectif blaugrana découvriront le stade pour la première fois : Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joan Garcia, Marc Bernal, Roony Bardghji et Dro Fernández. D’autres, comme Marcus Rashford et Wojciech Szczesny, l’avaient déjà foulé mais en tant que visiteurs. Ce match marquera également les débuts de Hansi Flick à domicile.

Parmi ces débuts, le cas le plus particulier est celui de Casadó : bien qu’il ait déjà joué avec l’équipe première lorsque celle-ci évoluait encore au Camp Nou, il était uniquement entré en jeu lors de matchs à l’extérieur, se contentant de s’échauffer sur la ligne de touche à domicile. Pour tous ces joueurs, il s’agit d’un moment attendu après une longue période à Montjuïc.